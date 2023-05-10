"تحذير لمحبي الشواء".. العلماء يخشون "خطرا صحيا" قد ينجم عن شي اللحم!

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأدخنة الناتجة عن طهي اللحوم في أماكن الشواء ومواقد حرق الأخشاب وحركة المرور قد تؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من المواد الكيميائية تسمى الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات - المنبعثة أيضا من دخان السجائر وأفران الغاز - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب.

وقال البحث الذي ورد في BMJ Open إن المواد الكيميائية يبدو أنها مسؤولة عن معظم تأثير التدخين على خطر الإصابة بالمرض.

وقال الباحثون إن القليل من الدراسات قد بحث في ارتباطها بحالات التهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويُعتقد أن المرض ينشأ من تفاعل معقد بين الجينات والجنس والعمر والعوامل البيئية، بما في ذلك التدخين والتغذية ونمط الحياة.

ويعرف التهاب المفاصل الروماتويدي بانه أكثر الأمراض الالتهابية شيوعا. ويمكن أن يصيب البالغين في أي عمر، ولكن الأكثر شيوعا يبدأ بين سن 40 و50.

ويقول الدكتور كريستوفر دادامو، من كلية الطب بجامعة ميريلاند وزملاؤه: "بينما تميل مستويات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات إلى أن تكون أعلى لدى البالغين الذين يدخنون، تشمل المصادر الأخرى للتعرض للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات البيئات الداخلية وعوادم السيارات والغاز الطبيعي ودخان الخشب أو حرق الفحم، والأبخرة من الطرق الإسفلتية، واستهلاك الأطعمة المشوية أو المتفحمة. وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع لأن الأسر ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض تعاني بشكل عام من جودة هواء داخلية رديئة وقد تعيش في المناطق الحضرية بجوار الطرق الرئيسية أو في مناطق حركة المرور العالية".

واستند البحث إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة بين عامي 2007 و2016.

ويقوم المسح بتقييم مجموعة واسعة من المواد السامة، بما في ذلك الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات؛ المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك ومنتجات استهلاكية مختلفة تسمى (PHTHTEs)؛ والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المشتقة من الدهانات وعوامل التنظيف ومبيدات الآفات، من بين أشياء أخرى؛ إلى جانب البيانات المتعلقة بالصحة والتغذية والسلوكيات والبيئة.

إقرأ المزيد

واشتملت الدراسة على 21987 بالغا، 1418 منهم مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي و20569 من غير المصابين.

وكانت احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أعلى بين أولئك الذين لديهم أعلى 25% من مستويات الهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات في الجسم - سواء كانوا مدخنين سابقين أو حاليين أم لا. ولم يكن لمستويات المواد الكيميائية الأخرى تأثير.

وبعد احتساب العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك تناول الألياف الغذائية، والنشاط البدني والتدخين ودخل الأسرة والتحصيل العلمي والعمر والجنس والوزن (مؤشر كتلة الجسم)، كان هناك نوع واحد فقط من الهيدروكسينافثالين، 1-هيدروكسي نفتالين، مرتبطا بقوة باحتمالات أعلى من المرض - بنسبة 80% زيادة خطر.

ويشير الباحثون إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية هي سبب التهاب المفاصل، كما أنهم لم يقيسوا مستويات المعادن الثقيلة التي تم ربطها سابقا بمخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي. السجائر هي مصدر رئيسي للكادميوم المعدني الثقيل.

لكن الباحثين يكتبون: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تثبت أن الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات لا تكمن فقط وراء غالبية العلاقة بين التدخين والتهاب المفاصل الروماتويدي، بل تساهم أيضا بشكل مستقل في ذلك. وهذا مهم لأن الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات منتشرة في كل مكان في البيئة، وهي مشتقة من مصادر مختلفة. الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات تساهم في التهاب المفاصل عن طريق تحفيز مستقبل في الأنسجة يسمى مسار الأريل".

المصدر: ديلي ميل