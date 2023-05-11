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الكحول هو الأكثر خطورة على الرشاقة

الصحة

الكحول هو الأكثر خطورة على الرشاقة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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اعلنت الدكتورة أوكسانا بانوفا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية أن النبيذ الحلو ونبيذ التفاح مع الإضافات والكوكتيلات هي الأكثر خطورة على الرشاقة.

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وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن تناول المشروبات الكحولية لا يتوافق مع الحفاظ على رشاقة الجسم والتحكم بالوزن.

وتقول: "المشروبات الكحولية بحد ذاتها غنية بالسعرات الحرارية. وأكثرها ضررا للرشاقة انواع النبيذ الحلو ونبيذ التفاح مع الإضافات والكوكتيلات مع المشروبات الغازية. لأنه حتى المشروبات الكحولية مثل النبيذ الخالي من السكر أو الجعة الخفيفة المنخفضة السعرات الحرارية لها نفس التأثير حتى عند تناولها باعتدال. أي أن لتر من الجعة أو كوبين من النبيذ الأحمر هما "قنبلة من السعرات الحرارية".

وتحذر الخبيرة من أن المشروبات الكحولية تزيد من الشهية كثيرا، حيث يتناول الشخص معها أنواعا مختلفة من الأطعمة وبذلك يحصل على جرعة إضافية جديدة من السعرات الحرارية.

المصدر: Gazeta.Ru

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