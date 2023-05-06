أخصائية الغدد الصماء تكشف مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط في تناول الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى وأمراض أخرى.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه يجب تناول الفيتامينات بصورة صحيحة وعدم زيادة الجرعة المحددة. لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

ووفقا لها، يمكن أن يكون الإفراط بتناول الفيتامينات خطيرا في حالتين: التأثير السام لزيادة الجرعة والتأثير المباشر لوفرة الفيتامينات في الجسم.

وتقول: "تنتشر حالات التهاب الكبد الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدا بما فيها الوفاة. لذلك يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بحذر شديد".

وترتبط الحالة الثانية - بالتأثير المباشر للفيتامينات في الجسم عند الإفراط بتناولها. فمثلا الفيتامينات التي تذوب في الدهون A و E و D و K. مشيرة إلى أن D و K هي الأخطر في هذا الصدد.

وتقول: "بما أن فيتامين D يحتفظ بالكالسيوم في الجسم، فإن تناوله بجرعات كبيرة خلال فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تكلس الأعضاء والأنسجة الرخوة. ويمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتراكم الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية ما يجعلها كثيفة وهشة في نفس الوقت. ويمكن ان تتطور الحالة في تلفها وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتشير الطبيبة، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت عادة تناول فيتامين К وبالذات فيتامين К2، الذي له تاثير إيجابي معين في الجسم. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الفيتامين يزيد من تخثر الدم، ما يشكل خطورة كبيرة على كبار السن بصورة خاصة، لأنه يزيد من خطر تجلط الدم وانسداد الأوعية الدموية وعواقبها.

إقرأ المزيد

وتقول: "توجد بعض المواع والقيود على تناول فيتامين К2. فمثلا يمنع الأشخاص الذين يتناولون أدوية تخفض تخثر الدم من تناول هذا الفيتامين. كما يمنع من له ميل للإصابة باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية، وحتى الذين سبق إصابتهم بها".

وبالنسبة لفيتامين А، فإن تناوله خلال فترة طويلة وبجرعات كبيرة، يمكن أن يكون له تأثير داعم للأكسدة وليس مضادا لها، ما يؤدي إلى تطور العديد من الأمراض بما فيها السرطان.

وتقول: "لا تتراكم في الجسم الفيتامينات الذائبة في الماء باستثناء فيتامين В12، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي عند الإفراط بتناولها. فمثلا فيتامين С يخرج من الجسم عن طريق الكلى ويبقى الكالسيوم فيها، ما يؤدي إلى تكون الحصى فيها".

ووفقا لها، الفيتامينات الأخرى الذائبة في الماء، نادرا ما يؤدي تناول جرعات كبيرة منها إلى عواقب سلبية. ومع ذلك لا فائدة من تناول جرعات كبيرة منها، لأنها في جميع الأحوال تخرج من الجسم مع البول.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"