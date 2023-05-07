كشف خطورة تناول بعض الفيتامينات معا على الجسم

أعلنت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا اخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة بالمركز الطبي الأوروبي، أن تناول بعض الفيتامينات في نفس الوقت يشكل خطورة على الجسم.



وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه لا ينصح بتناول الكالسيوم والحديد أو المغنيسيوم مع بعض وكذلك فيتامين С مع الحديد.

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وتقول: "يؤثر الكالسيوم في عملية امتصاص العديد من العناصر. فمثلا يعيق امتصاص الحديد. لذلك ينصح بعدم تناولهما في نفس الوقت. لأن نقص الحديد في الجسم يؤدي إلى فقر الدم، وإلى تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها. وهذا يجبر القلب عل ضخ كمية أكبر من الدم لتعويض نقص الأكسجين في الدم بسبب فقر الدم. ويمكن ان يؤدي هذا إلى تضخم القلب أو قصور القلب".

ووفقا لها، إذا وصف الطبيب كلا العنصرين للمريض فإن من الأفضل تناولهما في وقت مختلف. فمثلا يمكن تناول الكالسيوم في الصباح والحديد في المساء.

وتقول: "كما تؤثر جرعات الكالسيوم العالية في عملية امتصاص المغنيسيوم. لقد أكدت دراسات عديدة على أن تناولهما معا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والالتهابات. وبالإضافة إلى ذلك لا ينصح بتناول الكالسيوم والفيتامينات المتعددة معا، لأنها ببساطة لن تكون فعالة".

ووفقا لها، لا ينصح بتناول فيتامين С مع الحديد. لأن فيتامين С يحسن عملية امتصاص الحديد. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية أو الأمراض الأخرى المرتبطة بزيادة الحديد عدم تناولهما معا. لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض.

المصدر: Gazeta.Ru