طبيبة خصوبة تكشف ما ينبغي على كل امرأة التفكير فيه قبل تجميد بويضاتها!

زادت شعبية عملية تجميد البويضات، حيث تُجمع بويضات المرأة وتجمّد ثم تتم إذابتها لاحقا، مع تزايد أعداد النساء اللواتي يؤجلن إنجاب الأطفال حتى وقت لاحق في الحياة.

لكن عالمة الأجنة سينثيا هدسون حذرت من أهمية إبلاغ النساء بشكل كامل إذا ما اخترن المضي قدما في علاج الخصوبة.

وكشفت لـ MailOnline الأشياء التي يجب على النساء مراعاتها.

في أي عمر يجب تجميد البويضات؟

تقول هدسون، نائبة رئيس الإستراتيجية السريرية في شركة التلقيح الاصطناعي وإدارة الخلايا TMRW Life Sciences، إنه لا توجد إجابة واحدة صحيحة حول متى يجب على المرأة تجميد بويضاتها، لأن امرأة تختلف عن امرأة.

وقالت: "نحن نعلم، بالتأكيد، أن جودة البويضات تتراجع مع التقدم في العمر، لذا فمن المنطقي، كلما جمّدت مبكرا، كان ذلك أفضل. ويمكن الحصول على أفضل فرص إنجاب طفل إذا كان عمرك أقل من 35 عاما عندما تقومين بتجميد بويضاتك. لكن كونك أكبر من 35 عاما يعني ببساطة أنك ستحتاجين على الأرجح إلى تجميد المزيد".

وتقول هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA) إن 38 هو السن الأكثر شيوعا لتجميد البويضات، لكن بعض النساء ينتظرن حتى بلوغهن الأربعينيات من العمر.

ويمكن أن تختلف الأسباب التي قد تختارها المرأة لمتابعة تجميد البويضات على نطاق واسع.

على سبيل المثال، قد تشعر بالقلق من انخفاض الخصوبة مع تقدم العمر ولكنها ليست مستعدة بعد لإنجاب طفل أو تلقي علاج طبي منقذ للحياة ولكن معقم. ومهما كان السبب، تقول هدسون، ينبغي استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن لمناقشة خيارات العلاج الخاصة بك.

كم من الوقت يمكن تخزين البويضات المجمدة؟

ستحتاج النساء إلى تجديد موافقتهن على عيادة تخزن بويضاتهن كل 10 سنوات.

ويمكن القول إن النساء اللواتي جمدن بويضاتهن قبل يوليو 2022 ويردن تخزينها لمدة تزيد عن 10 سنوات، يحتجن إلى الاتصال بعيادتهم لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا.

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وتقول هدسون إن أحد أهم الأشياء التي غالبا ما يتم تجاهلها والتي يجب على المرأة مراعاتها قبل تجميد بويضاتها، هو التخزين. والهدف من تجميد البويضات هو تخزين بويضاتك بأمان لاستخدامها في المستقبل، لذا فهي تحث النساء على سؤال عيادتهن عن كيفية تخزين البويضات حتى الحاجة إليها.

معدلات النجاح

يجب اعتبار تجميد البويضات بوليصة تأمين وليس ضمانا، وفقا لطبيب الأجنة.

وتقول هدسون إنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على خصوبتك، لكنه لا يمكن أن يعد بالنجاح.

وتعتمد معدلات النجاح إلى حد كبير على عمر المرأة عندما يتم تجميد بويضاتها، لكن الخبراء يقولون إن المهم أيضا هو العدد الإجمالي المتاح للاستخدام.

وتماما كما هو الحال عند استخدام البويضات الطازجة، لن يتم تخصيب كل بويضة، ولن ينتج عن كل بويضة مخصبة جنين قابل للحياة، ولن يؤدي كل جنين قابل للحياة إلى ولادة حية. ومعدلات النجاح تنخفض بسرعة بعد سن الأربعين.

ووجدت إحدى الدراسات الأمريكية أن فرصة الولادة الحية بين النساء اللائي يستخدمن بويضاتهن المجمدة كانت 39% بشكل عام، وترتفع إلى 51% بين النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 38 عاما عندما جمدن بويضاتهن.

وتقول هدسون إنه من الضروري فهم جميع البيانات والخيارات المتاحة، لأن قرارات العلاج المتخذة الآن قد تحدد نجاح إنجاب طفل في المستقبل.

ويمكن لأخصائيي الخصوبة الإجابة عن الأسئلة وتقديم المشورة وفقا لذلك.

ماذا تتضمن عملية تجميد البويضات

قالت هدسون إن الخطوة الأولى هي استشارة أخصائي الخصوبة لمراجعة الخيارات المتاحة.

ومن المرجح أن يتضمن التقييم الأولي اختبارات الدم وفحص الحوض بالموجات فوق الصوتية ومناقشة تاريخك الطبي.

وإذا بدأت في تجميد البويضات، فستبدأ المرحلة الأولى من العملية، المعروفة باسم "تحفيز المبيض".

ويتضمن ذلك حقن الهرمونات لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة بدلا من بويضة واحدة يتم إطلاقها بشكل طبيعي كل شهر.

وتقول هدسون إن هذا العلاج يستلزم زيارات متعددة لعيادة الخصوبة على مدار بضعة أسابيع، مع مراقبة مستويات هرمون الدم والمبيضين بانتظام.

وعندما يحين الوقت المناسب للخروج، سيستخدم أخصائي طبي إبرة موجّهة بالموجات فوق الصوتية، وباستخدام جهاز شفط، يزيل البويضات - من 7 إلى 14، في المتوسط، للنساء دون سن 38 عاما - من بصيلات المبيض.

وسيتم نقل البويضات المستخرجة إلى المختبر وتقييمها وتجميدها بواسطة أخصائي علم الأجنة - باستخدام إجراء فائق السرعة يسمى التزجيج - ثم يتم وضعها عادة في نيتروجين سائل. ويسمح التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة، أقل من -150 درجة مئوية (-238 فهرنهايت)، للبويضات بالبقاء قابلة للاستخدام في وقت لاحق.

وعندما تريد استخدامها، سيتم إذابة البويضات وسيتم حقن البويضات التي نجت سليمة بالحيوانات المنوية لشريكك أو المتبرع.

المصدر: ديلي ميل