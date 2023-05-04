4 مناطق في الوجه لا يجب حقنها بالبوتوكس تجنبا لعواقب وخيمة

اكتسبت حقن البوتوكس والفيلر شعبية واسعة في السنوات الأخيرة، إلا أنها ليست دائما ناجعة في إصلاح المشكلات التي يسعى الأفراد إلى تحقيقها من خلال هذا الإجراء.

وفي الواقع، فإن الحصول على مادة الفيلر في وجهك لن يتركك فقط مع تورم، بل إنه في بعض الحالات، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

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والفيلر هو مادة تستخدم للتعبئة تحت الجلد. ووفقا لطبيبة الجلد التجميلي، دينيس سيرانو، فإن الحصول على حقن الفيلر في أجزاء معينة من الوجه قد يجعلك أكثر عرضة لتجربة تلك العواقب.

وفي حديثها في مقطع فيديو على "تيك توك"، قالت دينيس إن العملاء كثيرا ما يسألون عن احتمال إصابتهم بالعمى أو انسداد الأوعية الدموية إذا حصلوا على الفيلر في الأحواض المسيلة للدموع (الأكياس تحت العين).

وهذا الإجراء غير الجراحي يتضمن حقن مادة شبيهة بالهلام في المنطقة حول العينين، ليعمل على تعويض الحجم المفقود الناتج عن عملية الشيخوخة.

ولكن وفقا لدينيس، فإن وضع الفيلر تحت العين لا ينطوي على مخاطر مثل المناطق الأخرى بالوجه.

وأشارت إلى أن وضع الفيلر في أي مكان مركزي في الوجه أكثر خطورة من حقنه في المناطق الخارجية، وهذا لأن الشرايين الموجودة في وسط الوجه هي في الواقع أقرب إلى العينين، لذلك إذا دخل الفيلر فيها، فقد يتسبب ذلك في العمى.

ووفقا لمقال نُشر مؤخرا في مجلة Aesthetic Nursing، فإن الأحداث الوعائية الضارة مثل انسداد الأوعية الدموية "هي بشكل لا لبس فيه المضاعفات الأكثر رعبا الناتجة عن حقن مادة التعبئة الجلدية".

وبحسب دينيس، فإن أخطر أربع مناطق في الوجه لحقن الفيلر هي:

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- بين الحاجبين

- الجبهة

- الانف

- خطوط الابتسامة

وذكرت دراسة نشرتها مجلة Aesthetic Nursing، أن وضع الفيلر بين الحاجبين لديه خطر بنسبة 39% للتسبب في حدث وعائي ضار يؤدي إلى العمى.

والخطر يكون أقل بالنسبة للفيلر الموضوع في الأنف، 26%، وخطوط الابتسامة 13% والجبهة 12%.

وأكدت دينيس: "هذا لا يعني أنه سيكون لديك مضاعفات، إنها مجرد مخاطر". وقالت إنها لا توصي بعملية تجميل الأنف غير الجراحية إلا إذا ذهبت إلى شخص "ذي خبرة كبيرة".

كما أشارت إلى أن وجود مادة البوتوكس في المناطق التي سمتها لا يمكن أن يتسبب في انسداد الأوعية الدموية، كما قد يحدث في الفيلر.

وعند نشر الفيديو على "تيك توك" الخاص بها، قالت دينيس إنها لا تهدف إلى تخويف أي شخص من الحصول على الفيلر، لكنها بدلا من ذلك، أرادت التأكد من أن متابعيها سيذهبون إلى خبراء موثوقين للقيام بهذا الإجراء، وضمان معرفتهم الكاملة بمخاطر أي إجراءات اختاروا القيام بها.

المصدر: ذي صن