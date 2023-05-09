طبيبة روسية تشرح ما لا يجوز فعله عند الإصابة بنوبة صرع

قالت طبيبة الطوارئ الروسية يلينا نيتشايفا، في مقابلة مع وكالة RIAMO الروسية إن الكثيرين يعتقدون أنه في أثناء نوبة الصرع، يحتاج المريض إلى وضع بعض الأشياء بين فكيه.

لكن هذا هو ما لا يجوز القيام به في أي حال من الأحوال.

فقد أشارت نيتشايفا إلى أن مثل هذه الخطوات تسبب المزيد من الإضرار بالمريض. على سبيل المثال يمكن أن تنكسر أسنانه أو أن تظهر إصابات في حلقه. وقالت الطبيبة إنه لا يجوز استعمال القوة لفتح فم المريض الذي يعاني من نوبة الصرع أو نوبة التشنجات.

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وشددت الأخصائية على ضرورة إمساك المريض من ذراعيه وساقيه وإبقاء رأسه على أحد جانبيه، تفاديا للإصابة. وقالت أيضا إن نوبة الصرع غالبا ما تحدث في النقل العام، وكذلك داخل الغرف المزدحمة. في هذه الحال يجب نقل المريض إلى الهواء الطلق.

وكانت الطبيبة النفسية الروسية، ألكسندرا بافلوفا، قد ذكرت في وقت سابق، في حديث أدلت به للقناة التلفزيونية الروسية الخامسة، الأمراض التي قد تكون مختبئة وراء نوبات الهلع. ومن بينها الربو القصبي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفرط نشاط الغدة الدرقية، فضلا عن نوبات الصرع نفسها.

هذا وقال رئيس الاتحاد الروسي لطب الحيوانات، فلاديمير غولوبيف في مقابلة مع قناة 360 TV، إن الصرع هو مرض شائع إلى حد ما بين الكلاب. وأضاف: في أثناء نوبة الصرع يجب أن يُبقى الحيوان الأليف هادئا، كما يجب أن يُنقل إلى غرفة ذات إضاءة خافتة تغيب فيها الأصوات الدخيلة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا