أخصائي أورام يكشف أعراض سرطان الدماغ

أعلن الدكتور ستانيسلاف بورزيانيتسا، أخصائي الأورام، أن الصداع واضطراب الرؤية وعدم وضوحها قد يشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ.



ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن سرطان الدماغ هو من أمراض الأورام الخطيرة التي تتطور في خلايا الدماغ أو الأنسجة المحيطة به.

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ووفقا له، سرطان الدماغ من الأمراض النادرة 1-2 بالمئة من الحالات. ومع ذلك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة لأن الدماغ مسؤول عن النطق والذاكرة والقدرة على التفكير والوظائف الحركية وغير ذلك.

ويقول: "معظم أورام الدماغ ليس لها أي عوامل خطر ونادرا ما تكون وراثية. وعامل الخطر الوحيد الذي تم تحديده هو التعرض للإشعاع المؤين، الذي لسوء الحظ، تستحيل الحماية منه بنسبة 100 بالمئة، ولكن يمكن الاهتمام بالنفس وبالتالي زيادة احتمال اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، حيث تكون فرص التشخيص الإيجابي أعلى".

ويشير الطبيب إلى أن سرطان الدماغ كبقية الأورام الخبيثة الأخرى لا تظهر أعراضه مبكرا، حيث يمكن أن يكتشف عن طريق الصدفة أو في مرحلة متقدمة. ومن الأعراض المميزة لهذا السرطان: الصداع والتشنجات والاضطرابات العصبية واضطراب النطق وضعف الأطراف وضعف البصر والذاكرة.

ويقول: "ولكن يجب أن نعلم أن هذه الأعراض ليست خاصة بسرطان الدماغ فقط. لأنها قد تشير إلى أمراض أخرى لا علاقة لها بالأورام. لذلك يجب دائما الخضوع لفحص كامل من أجل استبعاد الإصابة بهذا المرض الخبيث".

ووفقا له تستخدم في تشخيص سرطان الدماغ أجهزة التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي وأحيانا التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (Positron Emission Tomography -PET)، وكذلك اختبار الخزعة (Biopsy) الذي يعطي تشخيصا أكثر دقة.

ويشير إلى أنه في السنوات الأخيرة حصل تقدم واضح في علاج سرطان الدماغ والعديد من الأورام الأخرى عن طريق التدخل الجراحي أو استخدام العلاج الشعاعي والكيميائي والعلاج الموجه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"