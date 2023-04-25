دعاوى قانونية عاجلة ضد "لوريال" بسبب منتجات "ترتبط" بمخاطر الإصابة بالسرطان

دعا النشطاء شركة مستحضرات التجميل "لوريال" (L’Oréal) إلى سحب منتجاتها لتصفيف الشعر التي تستخدمها النساء السود إلى حد كبير بعد أن ربطتها الأبحاث بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وفي رسالة مفتوحة، نسقتها المجموعة النسوية في المملكة المتحدة Level Up، طالب الناشطون الشركة أيضا بالاستثمار في الأبحاث حول الاستخدام الطويل الأمد لمواد التمليس الكيميائية، والتي تجعل الشعر أسهل في فرده.

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وتم التوقيع على الرسالة من قبل ائتلاف من السياسيين والناشطين والمهنيين.

وتتبع الحملة بحثا علميا يدعي أنه يظهر ارتباطا بين استخدام منتجات تمليس الشعر المحتوية على "هيدروكسيد الصوديوم" أو "الصودا الكاوية"، والسرطان.

ووجدت دراسة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية عام 2022 أن النساء اللواتي يستخدمن مثل هذه المنتجات عدة مرات في السنة كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم بأكثر من الضعف.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021، نُشرت في مجلة Carcinogenesis بجامعة أكسفورد، روابط بين الاستخدام المكثف لمرطبات الشعر المحتوية على "هيدروكسيد الصوديوم" وسرطان الثدي، على الرغم من أنها وجدت القليل من الأدلة لدعم الصلة بين الاستخدام العام لمواد فرد الشعر وخطر الإصابة بسرطان الثدي.

ومع ذلك، قال الباحثون إن نتائج الدراسات كانت غير متسقة. ودعوا إلى إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هناك روابط بين سرطان الثدي والمنتجات التي تحتوي على المحاليل القلوية (مثل هيدروكسيد الصوديوم) أم لا.

ونفت شركة "لوريال" الادعاءات بوجود رابط وقالت إنها واثقة من سلامة منتجاتها.

وفي فبراير الماضي، تم دمج ما يقارب 60 دعوى قضائية تزعم أن منتجات فرد الشعر التي تبيعها شركة "لوريال" وشركات أخرى تسببت في الإصابة بالسرطان ومشاكل صحية أخرى في محكمة فيدرالية في شيكاغو.

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وتزعم الدعاوى القضائية أن الشركات كانت تعلم أن منتجاتها تحتوي على مواد كيميائية خطرة لكنها تسوقها وتبيعها على أي حال.

في المقابل، أكدت "لوريال" أن هذه الدعاوى القضائية ليس لها أي أساس قانوني.

وصرح متحدث باسم الشركة الفرنسية: "أولويتنا القصوى هي صحة وعافية وسلامة جميع عملائنا. نحن واثقون من سلامة منتجاتنا ونعتقد أن الدعاوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضدنا في الولايات المتحدة ليس لها أي أساس قانوني. فتتمسك لوريال بأعلى معايير السلامة لجميع منتجاتها. وتخضع منتجاتنا لتقييم علمي صارم لسلامتها من قبل خبراء يضمنون أيضا أننا نتبع بدقة جميع اللوائح في كل سوق نعمل فيه".

وانتقدت جمعية مستحضرات التجميل وأدوات الزينة والعطور، المنظمة الجامعة التي تمثل شركات مستحضرات التجميل، دراسة المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وقالت إن العلاقة بين مرخيات الشعر والسرطان لا أساس لها من الصحة.

المصدر: ذي غارديان