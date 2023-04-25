طبيب روسي يوضح متى يجب استئصال اللوزتين

أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف سبب خطورة التهاب اللوزتين العقدي، ومتى يجب استئصال اللوزتين.



وفقا له تكمن خطورة التهاب اللوزتين العقدي في انه يؤثر سلبا في القلب والكلى ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

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ويقول: "عادة تؤخذ مسحة من اللوزتين، فإذا تأكد وجود مكورات عقدية يصف الطبيب لعلاج الحالة مضادات الحيوية لمدة 10 أيام. كما يجب فحص المقربين من المريض وعلاجهم أيضا".

ويشير مياسنيكوف إلى علامات التهاب اللوزتين العقدي وهي: ارتفاع درجة الحرارة؛ تضخم العقد اللمفاوية؛ احمرار اللوزتين مع بقع بيضاء.

ووفقا له، من الضروري استئصال اللوزتين إذا كان المريض يعاني من التهاب اللوزتين العقدي ما لا يقل عن سبع مرات في السنة أو في حالة وجود خراج. وهذا يشمل الكبار والصغار على حد سواء.

ويقول: "استئصال اللوزتين ليس دائما حلا نهائيا. لأنه توجد حول الرقبة حلقة كاملة، فعند استئصال اللوزتين لشخص بالغ، يتم تعويضهما بنمو نسيج ليمفاوي آخر، يمكن أن يلتهب هو أيضا".

المصدر: فيستي. رو