طبيب روسي يكشف سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم دون أعراض

أعلن الدكتور الكسندر ميسنيكوف أن هناك ثلاثة أنواع من الحمى مجهولة المصدر تسبب ارتفاع درجة حراراة الجسم.





ووفقا له توجد ثلاثة معايير للحمى المجهولة المصدر: درجة الحرارة أعلى أو تساوي 38,3 درجة مئوية خلال فترة طويلة من اليوم؛ درجة حرارة الجسم مرتفعة معظم اليوم وخلال ثلاثة أسابيع؛ وإذا كان الشخص في المستشفى وعلى الرغم من الفحوصات الدقيقة لم يحدد سبب ارتفاع درجة حرارته.

إقرأ المزيد

ويشير الطبيب إلى أنه في الوقت الحاضر لا يتمكن الخبراء من تشخيص 20-50 بالمئة من حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم، التي قد تكون عدوى، أوراماً، أمراض الروماتيزم أو التهاب الأوعية الدموية.

ويضيف: هناك بعض الأدوية والمستحضرات الطبية يمكن ان تساهم في رفع درجة حرارة الجسم.

ويقول: "هذه الأدوية هي المضادات التقليدية للاختلاج، التي تستخدم في علاج الصرع، وكذلك مضادات الحيوية. وترتفع درجة حرارة الجسم بسبب هذه الأدوية في 5 بالمئة من الحالات".

ويضيف، يجب الانتباه إلى حالات العدوى "المعقدة". مشيرا إلى أنه خلال عمله كطبيب اكتشفت حالات إصابة أعضاء الجسم الداخلية بالسل (سل خارج الرئة). كما يعتبر التهاب العظام والنقي سببا آخر لارتفاع درجة حرارة الجسم وهذا مرض قيحي "يذيب" العظم. كما قد يكون السرطان سببا في ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ويقول: "وهذا سببه سرطان الدم. ويمكن في 20 بالمئة من حالات سرطان الكلى أن ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية. لذلك يجب إجراء التحاليل اللازمة لاستبعاد هذا السبب أو لتأكيده".

ويوصي ميسنيكوف بإجراء فحص للأوعية الدموية والروماتيزم في حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم المجهولة المصدر.

المصدر: فيستي. رو