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كيف يمكن للقهوة والشاي أن يحميا من الموت المبكر للبالغين المصابين بداء السكري

الصحة

كيف يمكن للقهوة والشاي أن يحميا من الموت المبكر للبالغين المصابين بداء السكري
Gettyimages.ru Anton Eine / EyeEm
صورة تعبيرية
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ذكرت دراسة أن شرب المزيد من الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكري على العيش فترة أطول.

ووجد الباحثون أن استبدال المشروبات السكرية بالمشروبات المضادة للالتهابات قد يطيل العمر الافتراضي.

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وتقول الدراسة أنه إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني، فإن شرب المزيد من القهوة أو الشاي أو الماء العادي قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة لأي سبب.

وعلى مدار 18 عاما، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15 ألف مشارك أمريكي، بمتوسط عمر 61 عاما.

وكان هناك 7638 حالة وفاة (بنسبة 49%) بين 15486 مصابا بالسكري. وأصيب نحو 3447 بأمراض القلب (22%).

ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا بمقدار الخمس.

وتوضح النتائج أن استهلاك المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25% وخطر الوفاة من نوبة قلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى بنسبة 29%، هذه الأمراض هي السبب الأكثر شيوعا للتسبب في الوفاة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وارتفع خطر الموت المبكر بنسبة 8٪ لكل جرعة إضافية في اليوم.

في المقابل، فإن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26% للوفاة المبكرة، مع انخفاض بنسبة 21% لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي.

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وأولئك الذين فضلوا الماء (23%)، أو الحليب قليل الدسم (12%) استفادوا أيضا، وفقا للباحثين من جامعة هارفارد.

ووجد الفريق أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 18% للوفاة المبكرة.

وقال الباحث الدكتور لو ما: "القهوة لها مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب. والشاي هو أيضا مصدر جيد للبوليفينول، وخاصة بمضادات الاكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات".

وأضاف أن اختيار المشروبات الجيدة بين مرضى السكر أمر حيوي لصحة جيدة.

 المصدر: ذي صن

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