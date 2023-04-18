دواء شائع للسرطان قد يؤدي إطالة سنوات الإنجاب!

قد يكون دواء شائع للسرطان قادرا على عكس عمر المبايض لدى النساء، ما قد يؤدي إلى إطالة سنوات الإنجاب وتأخير انقطاع الطمث.

ويعرف الـ Rapamycin، المعروف أيضا باسم sirolimus، بأنه قرص يُؤخذ مرة واحدة في الأسبوع يثبط جهاز المناعة ويستخدم لعلاج السرطان ومنع رفض الأعضاء بعد عمليات الزرع أو جراحة دعامة القلب. وتم التعرف عليه كواقٍ من أدواء الشيخوخة، أو دواء يمكن أن يؤخر أو يعكس الشيخوخة.

وقد تم تخصيصه كدواء محتمل مطيل للعمر في السنوات الأخيرة بعد أن أظهرت دراسات واعدة على الفئران أنه يمكن أن يزيد العمر الإجمالي.

وفحصت مراجعة عام 2021 في مجلة GeroScience، على سبيل المثال، تأثيرات Rapamycin على الفئران. ووجد الباحثون أن Rapamycin زاد من عمر ذكور وإناث الفئران بنسبة تزيد عن 90% من الوقت.

وقالت الدكتورة يوسين سوه، أستاذة علم الوراثة في جامعة كولومبيا: "يستهدف هذا الدواء البيولوجيا الأساسية للشيخوخة وبالتالي إطالة الصحة وعمر النماذج الحيوانية. على المدى الطويل، قد يساعد المرأة على العيش بصحة أفضل ولمدة أطول".

وتقود سوه والباحث بجامعة كولومبيا الدكتور زيف ويليامز، هذه الدراسة، المسماة التحقق من فوائد Rapamycin لعلاج الشيخوخة الإنجابية (VIBRANT)، لتجربة ما إذا كان Rapamycin يمكن أن يكون له نفس خصائص طول العمر على مبيض المرأة أم لا.

وشمل المشاركون في الدراسة، النساء اللائي حاولن الحمل وفشلن فيه، إما بشكل طبيعي أو من خلال إجراءات الخصوبة مثل التلقيح الاصطناعي.

وقالت سوه: "نحن مهتمون بالشيخوخة الإنجابية عند النساء، وتحديدا شيخوخة المبيض، لأن المبيض هو أول عضو يتقدم في العمر في جسم الإنسان".

وأوضحت أن عملية الشيخوخة مفاجئة. وبحلول الوقت الذي تكون فيه المرأة في الثلاثينيات من عمرها، يكون مبيضها بالفعل ينخفض بسرعة. وتتراكم هذه الشيخوخة أخيرا مع سن اليأس، والذي يبدأ في المتوسط في سن 51 في الولايات المتحدة.

وقالت سوه: "لدينا القليل جدا من المعلومات حول سبب تقدم المبيضين بسرعة كبيرة مقارنة بالأعضاء الأخرى".

والهدف من دراسة VIBRANT هو إبطاء هذه العملية.

إقرأ المزيد

وقالت سوه: "يعتبر Rapamycin أحد المعايير الذهبية لمستحضرات الوقاية من الشيخوخة، لذلك كان من الواضح لنا أن المبيض يمكن استهدافه بواسطة Rapamycin وبالتالي يؤخر الشيخوخة في المبيض، بما في ذلك انقطاع الطمث وانخفاض الخصوبة المرتبط بالعمر".

وعلى الرغم من أن البحث لا يزال مبكرا، إذا نجح، فقد يكون هذا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للنساء في الولايات المتحدة اللواتي ينجبن أطفالا لاحقا لإعطاء الأولوية لمسيرتهم المهنية.

ويمكن أن يؤخر Rapamycin أيضا انقطاع الطمث. وعلى الرغم من أن معظم النساء يصبن بسن اليأس في الخمسينيات من العمر، إلا أن واحدة من كل 20 امرأة تصل إلى هذه النقطة في سن 45.

وتسبق هذه العملية عدة سنوات من انقطاع الطمث، والتي تستمر في المتوسط من سنتين إلى ثماني سنوات ويتبعها ما يصل إلى 14 عاما من انقطاع الطمث.

ويأتي انقطاع الطمث مصحوبا بمجموعة من الأعراض غير المريحة، تتراوح من عدم الراحة إلى المنهكة.

وتشمل هذه التغيرات في الدورة الشهرية والهبات الساخنة والتعرق الليلي وزيادة الوزن وانخفاض الدافع الجنسي والاكتئاب، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتتعرض النساء اللواتي يمررن بسن اليأس في سن مبكرة أيضا لخطر أكبر من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب وهشاشة العظام وحتى الخرف.

ووجدت إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أن النساء اللواتي يعانين من الهبات الساخنة المرتبطة بانقطاع الطمث ونوبات الاكتئاب كن أكثر عرضة للإصابة بضعف إدراكي مرتبط بالخرف.

وعلى عكس تجميد البويضات، والذي يتضمن زيادة إنتاج البويضات لتخزينها خارج الجسم لوقت لاحق، يعمل الدواء على إبقاء تلك البويضات داخل الجسم.

وهذا من شأنه أن يسمح للمبايض بالعمل مثل المبيضين الأصغر سنا والأكثر صحة. وتتحكم المبايض السليمة في إطلاق البويضات باستخدام إنزيم يسمى mTOR، أو هدف Rapamycin في الثدييات.

ويمكن أن يؤدي تنظيم إطلاق البويضات إلى إبطاء الشيخوخة الإنجابية بأمان، وإطالة فترة خصوبة المرأة. وهذا يعني أنها يمكن أن تنجب أطفالا في سن متأخرة وتؤخر بداية انقطاع الطمث.

ومع ذلك، فإن الكثير من mTOR يمكن أن يوقف الإباضة تماما.

وفي بداية ونهاية فترة المشروع التي تبلغ ثلاثة أشهر، سيقيس الباحثون مستوى الهرمون المضاد لدى كل امرأة. وهذا هو مؤشر رئيسي للصحة الإنجابية. ويتوافق مع كمية البويضات التي تحتفظ بها كل امرأة، وهي علامة على الخصوبة.

وقالت سوه إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو المفتاح لإبطاء شيخوخة المبيض.

المصدر: ديلي ميل