بينها السرطان وهشاشة العظام .. ألم عظم الترقوة قد يكون علامة على 9 حالات مقلقة

على الرغم من أن الارتباط بينهما قد يبدو غريبا، إلا أن الألم في عظم الترقوة يمكن أن يشير إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام في البطن.

ويعرف عظم الترقوة بأنه العظم الطويل النحيف الموجود في الجزء العلوي من الجدار الصدري أسفل العنق وعلى جانبي عظمة الصدر.

ووفقا لأحد الأبحاث، يمكن أن يشير ألم الترقوة في بعض الحالات إلى أن لديك قرحة في المعدة.

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وقال باحثون من المركز الطبي بجامعة فيرجينيا إن آلام الكتف يمكن أن تكون المظهر الوحيد لقرحة معدية حميدة.

وتوضح إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعا هو ألم حارق في وسط البطن.

وقد يواجه المريض أعراضا أخرى، مثل:

- عسر الهضم

- فقدان الشهية

- الشعور بالمرض

- فقدان الوزن

- قد تلاحظ أيضا أنك تتجشأ أو تصاب بالانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدهنية

وذكرت هيئة الخدمات الصحية أن "مضاعفات قرحة المعدة غير شائعة نسبيا، لكنها يمكن أن تكون خطيرة جدا وقد تهدد الحياة".

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وهناك حالات صحية أخرى يمكن أن تسبب ألما في الترقوة، وليست كلها خطيرة. ولكن من المهم أن ترى الطبيب إذا أصبت عظمة الترقوة أو إذا كان لديك ألم غير مبرر في المنطقة، إلى جانب أعراض أخرى.

1. وضعية النوم

قد يكون سبب آلام الترقوة أمرا بسيطا مثل كيفية نومك. ويمكن للوضع الذي تختاره عند النوم أن يؤلم رقبتك وظهرك وعظم الترقوة. والنوم على نفس الجانب باستمرار قد يسبب لك مشاكل.

وقالت "ميديكال نيوز توداي" إنه إذا كان وضعك في النوم هو الجاني، فسوف يتلاشى الألم مع مرور الوقت على امتداد اليوم. وأوصى الموقع الصحي بتغيير أوضاع النوم أثناء الليل والوسائد أو المراتب.

2. التهاب التامور

قد يكون الألم في عظم الترقوة أحد أعراض التهاب التامور، وفقا لـ"جونز هوبكنز ميديسن".

ويحدث هذا عندما يصبح التامور، وهو غشاء رقيق يثبت القلب في مكانه ويساعده على العمل بشكل صحيح، ملتهبا.

وقد تشعر بألم حاد في الصدر ويكون محسوسا بشكل خاص خلف عظمة الصدر وأحيانا تحت عظم الترقوة والرقبة والكتف الأيسر.

وقد تشعر بنوبة قلبية وستزداد سوءا إذا أخذت نفسا عميقا، ولكن ستكون أفضل إذا جلست أو انحنيت إلى الأمام.

وقد تعاني أيضا من الحمى والضعف والسعال وصعوبة التنفس والألم عند البلع والخفقان.

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3. كسر عظم الترقوة

ستعرف كسر عظم الترقوة إذا بدأ الألم حول المنطقة فجأة وازداد مع محاولتك التحرك.

وقد تشعر أيضا أو تسمع صريرا أو نقرا، وتواجه ألما أو تورما أو كدمات أو تصلب الذراع.

وقد تكون حالة تسمى انحلال العظم الترقوي القاصي أيضا سببا في التهاب عظم الترقوة، ويحدث هذا عندما تتطور الكسور الصغيرة في نهاية الترقوة الأقرب إلى الكتف.

4. متلازمة مخرج الصدر

متلازمة مخرج الصدر هي مجموعة من الاضطرابات تظهر نتيجة انضغاط الأوعية الدموية أو الأعصاب التي توجد بين عظمة الترقوة وأعلى الضلع الأول (مخرج الصدر).

ويمكن أن تسبب المتلازمة ألما في الرقبة والكتف، والذي ينتشر في الذراع، وفقا لهيئة الخدمات الصحية.

وقد تتسبب أيضا في وخز وضعف في الذراع .

5. إصابة مشتركة

المفصل الأخرمي الترقوي هو المكان الذي تلتقي فيه عظم الترقوة بالكتف. وقد يؤدي السقوط على الكتف أو الضربة المباشرة إليه إلى إصابته، ما يسبب الألم والتورم.

وقد تكون عظمة الترقوة في غير مكانها وقد تلاحظ انتفاخا فوق الكتف.

6. هشاشة العظام

وهذا هو النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل ويسبب ألما وتيبسا في المفاصل.

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ويصيب في الغالب الركبتين والوركين والمفاصل الصغيرة في اليدين. ويمكن للفصال العظمي (الالتهاب المفصلي العظمي) أن يجعل المفاصل المصابة تنقبض وتتشقق عند تحريكها.

7. السرطان

السرطان ليس سببا شائعا لألم الترقوة. ولكن هناك احتمال ضئيل أن يكون ألم الترقوة علامة على الورم الأرومي العصبي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الرضع والأطفال الصغار في الغالب.

ويحدث بشكل شائع في إحدى الغدد الكظرية فوق الكلى، أو في الأنسجة العصبية التي تمتد بجانب الحبل الشوكي في الرقبة أو الصدر أو البطن أو الحوض.

ويمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى، مثل نخاع العظام والغدد الليمفاوية والكبد والجلد.

8. التهاب العظم والنقي

هذه عدوى نادرة ومؤلمة في العظام، وعادة ما تسبب آلاما في العظام الطويلة للساقين أو في الجزء الخلفي من الذراعين.

وعلى الرغم من أن من غير المحتمل أن يكون هذا هو سبب ألم عظم الترقوة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالتهاب العظم والنقي، مثل كسر عظم حديث، أو وجود ورك اصطناعي أو برغي في العظم، أو ضعف في جهاز المناعة، أو مرض السكري، وخاصة إذا كنت تعاني أيضا من قرحة في القدم.

المصدر: ذي صن