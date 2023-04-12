الربو والأكزيما يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بهشاشة العظام

أشارت دراسة جديدة إلى أن المصابين بأمراض تأتبية (حساسية)، مثل الربو أو الإكزيما، قد يكونون معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتشير الورقة البحثية المنشورة في مجلة Annals of the Rheumatic Diseases، إلى أن الأدوية المستخدمة للحد من المثيرات الفسيولوجية لردود الفعل التحسسية في الجسم قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بحالة المفاصل المؤلمة هذه والتي غالبا ما تؤدي إلى الإعاقة.

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وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل. ولكن على الرغم من ارتفاع معدل انتشار المرض، والتكاليف الباهظة، والتأثير المدمر للمرض، لا يوجد حتى الآن علاج فعال. ويركز العلاج في المقام الأول على إدارة الأعراض.

وتقول الدلائل المتزايدة إن تنشيط نوع من خلايا الدم البيضاء يسمى الخلايا البدينة والمواد الكيميائية الالتهابية (السيتوكينات) المتضمنة في تفاعلات الحساسية قد يكون له دور رئيسي في تطور التهاب المفاصل. ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان المصابون بالربو التحسسي أو الأكزيما معرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة.

ولمعرفة ذلك، اعتمد الباحثون على المطالبات المقدمة إلى قاعدة بيانات التأمين على مستوى الولايات المتحدة (Optum CDM) بين يناير 2003 ويونيو 2019، والسجلات الصحية الإلكترونية من مستودع أبحاث ستانفورد (STARR) للفترة من 2010 إلى 2020.

وإجمالا، تم تحديد 117346 شخصا يعانون من الربو أو الأكزيما التحسسي (متوسط العمر 52 عاما، و60% منهم من النساء) و1247196 شخصا غير مصاب بمرض تأتبي (متوسط العمر 50 عاما، و48% منهم من النساء) في قاعدة بيانات مطالبات التأمين.

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وتمت مطابقة نحو 109899 شخصا مصابا بمرض تأتبي مع 109899 شخصا لا يعانون من الربو التحسسي أو الأكزيما من حيث العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم والظروف الأساسية وطول فترة المراقبة وزيارات العيادات الخارجية.

وكان خطر الإصابة بالفصال العظمي (أو الالتهاب المفصلي العظمي، أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، حيث يصيب ملايين الأشخاص حول العالم) على مدى فترة مراقبة متوسطة تبلغ 8 سنوات أعلى بنسبة 58% لدى المصابين بالربو أو الأكزيما التحسسي مقارنة بمن لا يعانون من مرض تأتبي.

وبعبارة أخرى، سيكون هناك 27 حالة جديدة مقابل 19 حالة جديدة إذا تمت مراقبة 100 شخص مصابين بالمرض التأتبي وغير مصابين به لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وكان 11820 شخصا يعانون من الربو التحسسي وحده، أكثر عرضة بنسبة 83% للإصابة بهشاشة العظام على مدى 8 سنوات، مقارنة بأولئك المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهو مرض رئوي لا يتضمن مسارات الحساسية.

وقارن الباحثون بعد ذلك مخاطر الإصابة بالفصال العظمي بين أولئك الذين يعانون من الربو / الأكزيما التحسسي والذين لا يعانون من الحساسية من سجلات STARR الصحية لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على نتائج مماثلة.

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يتألف المشاركون في STARR من 114427 مريضا، بما في ذلك 43728 مصابا بالربو التحسسي أو الأكزيما و70699 ليس لديهم تاريخ مرض تأتبي.

وتضمنت مجموعة البيانات هذه أيضا معلومات عن الوزن (مؤشر كتلة الجسم)، وهو عامل خطر كبير للإصابة بهشاشة العظام.

وبعد تعديل مؤشر كتلة الجسم، كانت احتمالات الإصابة بهشاشة العظام أعلى بنسبة 42% بين المصابين بالربو التحسسي أو الأكزيما، و19% بين المصابين بكليهما.

ويقر الباحثون بالقيود المختلفة على النتائج التي توصلوا إليها، بما في ذلك الاعتماد على بيانات مطالبات التأمين لجزء من الدراسة والتي لم تتضمن معلومات عن العوامل المؤثرة المحتملة، مثل مؤشر كتلة الجسم، أو إصابة المفاصل السابقة، أو مستويات النشاط البدني.

ومع ذلك، خلص الباحثون إلى أن "المصابين بمرض تأتبي لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بعامة السكان. ويدعم الارتباط بين المرض التأتبي وهشاشة العظام من خلال الملاحظات الأخيرة التي تشير إلى أن الخلايا البدينة والنوع الثاني من السيتوكينات قد تلعب دورا مهما في التسبب في المرض على نطاق واسع، ليس فقط في المرضى المصابين بمرض تأتبي".

وأضاف الفريق: "توفر النتائج التي توصلنا إليها دعما إضافيا لمفهوم أن مسارات الحساسية قد تسهم في تطور هشاشة العظام. إذا كان هذا صحيحا بالفعل، فقد يستفيد المرضى غير التأتبيين أيضا من استخدام العلاجات التي تثبط الخلايا البدينة والسيتوكينات التحسسية لعلاج هشاشة العظام أو الوقاية منها".

المصدر: ميديكال إكسبريس