جرّاحة روسية تحذّر من مخاطر إنقاص الوزن بحقن دواء ضد مرض السكري

اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة طريقة إنقاص الوزن بمساعدة حقن عقار "Ozempic" المخصص لعلاج مرض السكري من النوع 2.

وقد انتقدت جراحة السمنة الروسية د. يلينا شميث، هذه الطريقة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة وصرحت لصحيفة Lenta.ru الإلكترونية بأن استخدام الدواء بدون استشارة الطبيب يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة منها الإصابة بمرض السرطان.

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فلا يجوز تعاطي دواء"Ozempic" في حال وجود بعض الأمراض مثل التهاب البنكرياس، وبعض التشخيصات المتعلقة بالغدة الدرقية، وفشل القلب المزمن.

وقالت الجراحة إن "استخدام الدواء بدون استشارة الطبيب والفحص اللازم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، والفشل الكلوي وضعف البصر، والتهاب البنكرياس الحاد".

وأشارت الطبيبة أيضا إلى أن الدواء على الرغم من أنه يساعد حقا في التخلص من الوزن الزائد على المدى القصير، لن يساعد في الحفاظ على الوزن. وبعد إيقاف الحقن، ستعود المعدلات بسرعة كبيرة إلى ما كانت عليه سابقا.

ووصف اختصاصي الغدد الصماء أرسيني روسانوف عواقب فقدان الوزن السريع على الصحة فقال إن فقدان الوزن الشديد خلال وقت قصير يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعاطفية، وظهور تجاعيد في الجلد، وضعف في العضلات، وجفاف، واضطرابات في التمثيل الغذائي بسبب نقص الفيتامينات والمعادن المهمة، وكذلك في العادة الشهرية عند النساء.

وقد نقلت قناة "360" التلفزيونية الروسية عن أخصائية التغذية، أوكسانا كوفيلكينا، قولها أيضا إن المعدل الأمثل لفقدان الوزن أسبوعيا هو حوالي كيلوغرام واحد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا