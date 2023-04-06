"جونسون آند جونسون" توافق على دفع 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم أن بودرة الأطفال تسببت في السرطان!

تقدم شركة الأدوية الكبيرة "جونسون آند جونسون" (J&J) تعويضات بقيمة 8.9 مليار دولار لتسوية الدعاوى القضائية التي تزعم أن مسحوق بودرة الأطفال تسبب في الإصابة بالسرطان.

وتقدمت الشركة التي تتخذ من نيو برونزويك مقرا لها بولاية نيوجيرسي، بطلب الإفلاس للمرة الثانية وعرضت التسوية على حوالي 100.000 مدعٍ يسعون للحصول على تعويضات بعد معاناتهم من مشكلات طبية ربطوها بالمسحوق.

وكجزء من العرض، لم تعترف الشركة بأي خطأ وتواصل القول إن مسحوق الطَّلْق (التلك talc) آمن للاستخدام.

وكان الطلق مكونا رئيسيا في بودرة الأطفال الشهيرة من J & J. وفي حين أن المادة عبارة عن معدن طبيعي، إلا أنها توجد غالبا في نفس المناجم التي فيها مادة الأسبستوس المسرطنة.

وتم بالفعل سحب المسحوق من الرفوف في الولايات المتحدة وكندا بسبب المخاوف وسيتم إيقافه تماما هذا العام.

ويقول العديد من المطالبين إنهم عانوا من سرطان المبيض أو ورم الظهارة المتوسطة في الحالات التي زعموا أنها اندلعت من استخدام المنتج منذ سنوات.

وقال إريك هاس، نائب رئيس التقاضي العالمي في J&J، في بيان: "تواصل الشركة الاعتقاد بأن هذه الادعاءات خادعة وتفتقر إلى الجدارة العلمية".

وحاولت الشركة تقديم ملف إفلاس لشركة LTL Management LLC التابعة لها، والتي أسستها في عام 2021 ردا على الدعاوى القضائية المتزايدة.

وفي البداية، عرضت الشركة 2 مليار دولار لتسوية القضايا مع المطالبين في ملفات إفلاس LTL.

إقرأ المزيد

ورفضت المحاكم العرض يوم الاثنين، معلنة أنه لا J&J ولا LTL في وضع مالي يجعل الإفلاس ضروريا. ويوم الثلاثاء، رفعت الشركة عرضها أكثر من أربعة أضعاف، ما دفع عرضها إلى 8.9 مليار دولار. وأفادت الشركة أن 60.000 من المطالبين وافقوا على عرض التسوية.

وفي حالة الموافقة، سيتم تقاسم هذه الأموال بين أولئك الذين هم جزء من الدعوى الجماعية.

وقال هاس: "إن حل هذه القضايا في نظام الضرر سيستغرق عقودا ويفرض تكاليف كبيرة على LTL والنظام، حيث لا يتلقى معظم المطالبين أي تعويض".

وأضاف: "إن حل هذه المسألة من خلال خطة إعادة التنظيم المقترحة هو أكثر إنصافا وفعالية، ويسمح بتعويض المطالبين في الوقت المناسب، ويمكّن الشركة من الاستمرار في التركيز على التزامنا بالتأثير بشكل عميق وإيجابي على صحة البشرية".

وتم استدعاء منتجات بودرة الأطفال من J & J لأول مرة في أكتوبر 2019 عندما وجد مسبار إدارة الغذاء والدواء (FDA) كميات ضئيلة من الأسبستوس في زجاجة. واستنشاق أو تعريض الجلد للأسبستوس يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل للشخص.

ويكاد يكون من المستحيل فصل كميات ضئيلة من الأسبستوس عن الطَّلْق.

وبمرور الوقت، يمكن أن تتراكم كميات صغيرة من التعرض للأسبستوس لتسبب مشاكل صحية كبيرة للشخص.

ويرتبط ورم الظهارة المتوسطة، وهو ورم سرطاني يمكن أن يتشكل على الجزء الخارجي من رئتي الشخص والقلب والأعضاء الأخرى، بشكل شائع بالمعدن.

وإذا تم استخدام المسحوق للعناية المهبلية، كما فعلت العديد من النساء في العقود الماضية، يمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم أو المبيض.

ووجدت دراسة أجريت عام 1971 أن 75٪ من أورام سرطان المبيض تحتوي على جزيئات التلك داخلها.

وبين عامي 1989 و2004، ربطت 16 دراسة إضافية من جميع أنحاء العالم استخدام مسحوق التلك بتطور سرطان المبيض.

وفي الوقت منذ فحص إدارة الغذاء والدواء لعام 2019، تم الكشف عن أن بعض المديرين التنفيذيين في الشركة كانوا على دراية بمخاطر الأسبستوس المحتملة قبل عقود.

وبينما واصلت J&J الادعاء بأن مسحوق الأطفال الخاص بها آمن، انضم عشرات الأمريكيين الذين عانوا من مشاكل صحية بعد استخدامه إلى دعاوى قضائية ضد الشركة.

وفي المجموع، تم رفع 38000 دعوى قضائية. ولتجنب مواجهة عقوبة، شكلت J&J شركة LTL Management، وهي شركة تحمل جميع الالتزامات المتعلقة بآلاف الدعاوى القضائية التي واجهتها الشركة.

وبعد ذلك، رفعت تلك الشركة دعوى إفلاس في تكساس، في محاولة للاستفادة من قوانين الولاية الملائمة للأعمال لتضمين الدعاوى التي تم تسويتها في الإيداعات.

لكن في أبريل من العام الماضي، رفض القاضي الفيدرالي مايكل كابلان طلب الإفلاس.

وفي محاولة ثانية، تقدمت J&J بطلب الإفلاس مرة أخرى في أكتوبر، حيث عرضت 2 مليار دولار لتسوية القضايا.

ورفضت المحاكم هذا الادعاء هذا الاسبوع. وسرعان ما عرضت شركة J&J عرضا آخر لتسوية الأمر.

ودفعت بالفعل الملايين في التسويات، إذ دفعت 200 مليون دولار لتسوية ثلاث دعاوى قضائية في سانت لويس بولاية ميسوري في عام 2016 و100 مليون دولار لإغلاق 1000 قضية في عام 2021.

وقضت محكمة بتدفيع الشركة مبلغ 417 مليون دولار في عام 2017 و2.1 مليار دولار أخرى في عام 2021. وتم استئناف الحكم في القضية الأخيرة وتثبيته لاحقا.

المصدر: ديلي ميل