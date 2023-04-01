في يوم الضحك العالمي.. طبيب يتحدث عن تأثير الضحك على صحة الإنسان

أعلن كبير الأطباء النفسيين لموسكو غيورغي كوستيوك أن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، حيث أن الضحك ينشط حوالي 80 عضلة في جسم الإنسان.

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وتحدث كوستيوك لوكالة "نوفوستي" بمناسبة يوم الضحك الدولي الذي يحتفل العالم به في 1 أبرايل: "ينشط الضحك نحو 80 عضلة. وتحرق ساعة كاملة من الضحك حوالي 350 سعرة حرارية".

وأضاف أن الضحك يؤدي إلى تغير نوع التنفس وزيادة استقلاب الأوكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة واختفاء الازدحام في الرئتين. وتدل الدراسات الطبية الدولية على أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية. ويهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم ويتبعون أسلوب حياة نشطا ويتخلون عن العادات السيئة، مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.

وتابع: "تابعت المرضى المتعافين من الإصابات والعمليات الجراحية، ولاحظت شخصيا أن إعادة تأهيل الأشخاص ذوي التفكير الإيجابي تجري أسرع بكثير ويتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين.

وأوضح أنه يتم في جسم المتفائلين إفراز السيروتونين وهو هرمون الفرح الذي يعد مسكنا طبيعيا للآلام. أما المتشائمون فيهيمن عليهم الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد القادر على زيادة الألم وإثارة تطور الأمراض.

المصدر: نوفوستي