5 أطعمة لطول العمر للبقاء "صحيين وممتلئين وحيويين" كل يوم!

يشاركنا اثنان من المتخصصين الصحيين الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يستمتعون بتناولها، للبقاء في صحة جيدة.

ويحب كل من ريسا لويس، طبيبة الطوارئ والموجات فوق الصوتية، والدكتورة أديرا لاندري، تناول المكسرات. وبينما يعد تناول المكسرات باعتدال أمرا أساسيا، إلا أن هناك مكونات أخرى يجب مراعاتها. وقالت لاندري "إننا نتجنب المكسرات المقلية والمملحة التي تحتوي على كمية من الزيت أو الملح أو السكر أكثر مما يحتاجه الجسم".

وأوضحت لاندري، طبيبة الطوارئ في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، أن "الحمص غني بالألياف ومصدر كبير للبروتين النباتي. ويحتوي على دهون غير مشبعة تزيد من مستويات HDL (النوع الصحي من الكوليسترول)".

وأضافت لويس: "وجدت الدراسات أن إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان".

ويمكن أن تكون إضافة خضروات صغيرة الحجم إلى الحمص وسيلة لتحسين طول العمر، مثل الجزر والكرفس، والتي يمكن غمسها في الحمص.

وبالابتعاد عن الوجبات الخفيفة، ذُكر أن البيض المسلوق مليء بـ "البروتين الخالي من الدهون".

وأشارت لويس: "إذا كنت مثلنا وتتنقل باستمرار، فإن أفضل نصيحة لدينا هي تناول الأطعمة اللذيذة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير. يمكنك سلق الكثير من [البيض] مرة واحدة ثم تناولها واحدة تلو الأخرى على مدار الأسبوع".

وإذا كنت في عجلة من أمرك في الصباح أو بعد الظهر، فقد يكون تناول الأفوكادو مفيدا.

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وقالت لويس: "تحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الكاروتينات والدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم والألياف. [هذه المكونات] ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

خمسة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي:

- المكسرات.

- الحمص.

- الخضروات.

- البيض المسلوق.

- الأفوكادو.

وتقول NHS: "إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو جزء مهم من الحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك. وهذا يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة".

وينصح الناس بشدة "بتناول خمس حصص على الأقل من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم".

المصدر: إكسبريس