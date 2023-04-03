ترتيب لأفضل الأنظمة الغذائية لمكافحة الجلطات والسكتات الدماغية!

صُنّفت أفضل الأنظمة الغذائية للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية في تحليل لعشرات الدراسات.

ووجد الباحثون أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي أكثر فعالية في الحد من مخاطر الوفاة لأي سبب، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو التهاب القلب.

وتعرض دراسة أخرى جرعات كبيرة من الأسماك والمكسرات والتوت والحبوب الكاملة في الدرجات الأولى.

ووجدت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر وفاة المرأة المبكرة بنحو 25%.

ووجد فريق البحث أيضا أن حمية الأورنيش النباتية والوجبات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات كانت شبه غير فعالة لصحة قلب الشخص.

وتوصي الدلائل الإرشادية الرسمية الحالية ببرامج غذائية مختلفة للمرضى المعرضين أكثر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولكنهم يعتمدون غالبا على أدلة غير مؤكدة من دراسات غير معشاة.

ولمعالجة فجوة المعلومات هذه، بحث الباحثون في قواعد البيانات من التجارب العشوائية.

ونظرت هذه التجارب في تأثير البرامج الغذائية على الوقاية من الوفاة وأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية في المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون 40 تجربة تضم ما يزيد قليلا عن 35500 مشارك.

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وتمت متابعة كل شخص في المتوسط لمدة ثلاث سنوات عبر سبعة برامج غذائية.

وشملت هذه الحميات قليلة الدسم ومتوسطية وقليلة الدسم ودهون معدلة ومختلطة قليلة الدسم وقليلة الصوديوم.

كما درسوا نظام أورنيش الغذائي، وهو نظام غذائي نباتي قليل الدهون والبروتين الحيواني والسكريات المكررة.

وكان البرنامج الأخير هو نظام Pritikin الغذائي، وهو عبارة عن خطة وجبات قليلة الدهون وعالية الألياف.

ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط كان أفضل من الحد الأدنى من التدخل في منع الوفيات المبكرة بين أولئك المعرضين لخطر متوسط للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدوا 17 حالة وفاة ونوبات قلبية غير مميتة أقل من 17 لكل 1000 شخص على مدى خمس سنوات. وسبعة أقل من كل 1000 شخص يعانون أيضا من سكتة دماغية في هذا النظام الغذائي. كما أن البرامج منخفضة الدهون قللت بشكل كبير من خطر الوفاة.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لا يتبعون نظاما غذائيا، كان هناك تسع وفيات أقل لكل 1000 شخص.

ولم تكن هناك فروق واضحة بين النظام الغذائي المتوسطي والأنظمة الغذائية قليلة الدسم للوفيات أو النوبات القلبية غير المميتة.

وبالنسبة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كان هناك 36 حالة وفاة أقل لجميع الأسباب لكل 1000 و39 حالة وفاة أقل بسبب القلب والأوعية الدموية لكل 1000 بين أولئك الذين اتبعوا البرنامج الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على مدى خمس سنوات.

وكانت البرامج الغذائية الخمسة الأخرى بشكل عام ذات فائدة قليلة أو معدومة مقارنة مع الحد الأدنى من التدخل.

المصدر: ديلي ميل