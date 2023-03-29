السعودية تعلّق استيراد الروبيان من الهند

علّقت هيئة الغذاء والدواء السعودية استيراد الروبيان هندي المنشأ، وطلبت وزارة البيئة والزراعة عيّنات من المنتجات البحرية الواردة إلى المنافذ الحدودية لتحليلها.

وبعد سحب العينات، اتضح ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء، على منتجات الروبيان المجمدة الواردة من الهند.

وعلى أثر هذه النتائج، قررت الهيئة فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، وضمان عدم انتقال فيروس متلازمة البقع البيضاء إلى الثروة السمكية بالمملكة.

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية