مواد غذائية تساعد على التخلص من الوذمة

أعلنت الدكتورة ناتاليا غريدينا خبيرة التغذية الروسية، أنه للتخلص من الوذمة يجب تناول كمية كافية من الألياف الغذائية والخضروات والتفاح والكوسا والمشمش المجفف.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الموالح والمخللات والأطعمة المدخنة تسبب الوذمة. لذلك يؤدي الإفراط في تناولها إلى احتفاظ الجسم بالماء، ويكون هذا التاثير واضحا جدا عند تناول هذه المواد في العشاء.

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وتقول: "بالطبع ليس الملح وحده المسبب للوذمة. لأن تناول أطعمة محتوية على السكر يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، وبالتالي خروج السائل من الخلايا واندماجه بالسائل الموجود خارج الخلايا، ما يخلق شعورا بانتفاخ الأنسجة. وعلاوة على ذلك تتأثر الخلايا بارتفاع تركيز السكر في الدم، ما يؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء في الجسم".

ووفقا لها لتخفيض الوذمة يجب تناول أطعمة محتوية على البوتاسيوم ولها تأثير مدر للبول.

وتقول: "من بين هذه المواد البقدونس والخضار الأخرى والخيار والكوسا والفلفل الحلو والمشمش المجفف والموز والمشمش الطازج، وكذلك الشاي الأخضر والتفاح وثمار الكرز والفراولة وغيرها. وأيضا البرتقال لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين С".

وتضيف: "وتساعد الألياف الغذائية ليس فقط على التخلص من الوذمة فقط، بل وتحسن حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك تعطي الألياف الكثير من الطاقة. ويمكن بدلا من الملح والتوابل استخدام الأعشاب والثوم والزنجبيل وعصير الليمون في النظام الغذائي".

المصدر: Gazeta.Ru