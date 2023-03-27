طبيب يكشف الأمراض التي يسببها استخدام اليورانيوم المنضب

أعلن الدكتور عبد القادر سالم أحمد، أخصائي الأورام مدير ستشفى الاورام والطب النووي في العراق، أن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب يمكن أن يؤدي إلى أمراض عديدة بما فيها السرطان.





ويشير الأخصائي، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن خطورة اليورانيوم المنضب تكمن في أنه مادة مشعة تبقى في الوسط المحيط فترة زمنية طويلة جدا.

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ووفقا له، استخدام هذه القذائف يضر البشر والبيئة، حيث أن إشعاع اليورانيوم المنضب يتلف الخلايا ويؤثر في التركيب الجيني للإنسان، ويشكل خطورة على صحة الأطفال وكبار السن.

ويضيف: فمثلا أدى استخدام اليورانيوم المنضب في العراق إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالسرطان بين الأطفال والبالغين.

ويؤكد الأخصائي على أن تأثير المكونات المشعة الموجودة في الوسط المحيط ليس لحظيا بل يستمر سنوات طويلة جدا.

ويقول: "الماء والتربة هي تحت تأثير هذه المكونات المشعة. وهذا من دون شك يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات بالسرطان. ولكن مرة أخرى يجب أن أؤكد أنه ليس لدينا على الأقل في الوقت الحاضر دليل موثق، يؤكد أن انتشار السرطان أو الأمراض الخلقية يسببه استخدام هذا النوع من الأسلحة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"