طبيبة روسية تفند اسطورة نقص الفيتامينات في الربيع

أعلنت الدكتورة إيميليا غافريلوفا أن نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية الذي يعاني منه الكثيرون لا يرتبط بفصل الربيع.





وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن المقصود هنا قبل كل شيء هو نقص فيتامين D وعنصر الحديد.

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وتقول: "لا علاقة لنقص عنصر الحديد بالموسم لا من قريب ولا من بعيد. كما أن مستوى فيتامين D يمكن أن ينخفض في أي وقت من أوقات السنة".

وتضيف موضحة: بعد فصل الشتاء فعلا يكون مستوى فيتامين D في الجسم منخفضا بسبب قلة الأيام المشمسة. ولكن تعويض نقصه ونقص الحديد ممكن عن طريق التغذية الصحية قبل بداية الربيع.

وتقول: "يجب عدم انتظار حصول هذا النقص، ومنعه عن طريق تناول اللحوم و الحليب ومنتجات الألبان وتناول فيتامين D على الأقل من شهر سبتمبر إلى شهر مايو من السنة المقبلة".

ووفقا لها، الشعور بالضعف في موسم الربيع يربط عادة بنقص الفيتامينات في فصل الربيع. ولكن في الواقع سببه التعب العاطفي من الشتاء.

المصدر: Gazeta.Ru