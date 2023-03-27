طبيب روسي: امراض الكبد قد تسبب الاكتئاب

أعلن الدكتور أندريه ياكوشيف أخصائي أمراض الكبد أن أمراض الكبد يمكن أن تصبح سببا محتملا للاكتئاب.



ويشير الأخصائي إلى أن امراض الكبد تتطور من دون اعراض. لأن الكبد خال من النهايات العصبية، لذلك لا يظهر الألم باستثاء حالات تمدد كبسولات الكبد.

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ويمكن ان تظهر أمراض الكبد على شكل رعشات وحكة جلدية وتقلبات في المزاج. وأكثرها وضوحا هي الحكة الجلدية المستمرة مع عدم وجود البثور والطفح الجلدي. وهذا يظهر عادة لدى النساء اللواتي عمرهن أكثر من 50 عاما.

ويضيف: والعلامة الثانية التي قد تشير إلى إصابة الكبد هي الكآبة التي تلاحظ عادة لدى الأطفال والشباب دون العشرين من العمر.

ويقول: "غالبا ما تكون هذه أعراض مرض نادر- مرض ولسن - كونوفالوف، الناجم عن تراكم كمية كبيرة من النحاس في الكبد وبقيت دون معالجة".

ووفقا له، قد يكون المرض دماغيا أي يكون الدماغ هو المتضرر الرئيسي، وقد يكون الكبد أيضا إذا تطور تليّف الكبد في سن مبكرة.

ويقول: "في حالة إصابة الدماغ يعاني الكبد أيضا ولكن ليس بنفس مستوى الدماغ، الذي تحصل فيه تغيرات محددة تؤدي إلى تقلبات في المزاج وارتعاش".

ويضيف: من الأعراض غير الواضحة لأمراض الكبد ارتفاع مستوى الحديد "الفرّيتين" في الجسم، حيث قد يشير إلى مرض ترسب الأصبغة الدموية، الناجم عن ترسب كمية كبيرة من الحديد في الكبد واعضاء أخرى من الجسم، ما يؤدي بالتالي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"