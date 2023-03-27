بقع بيضاء على اللسان والفم قد تدل على مرض القلاع الفموي!

يدرك الكثير منا أن بعض المشكلات في أفواهنا هي علامة على سوء نظافة الفم، مثل تسوس الأسنان.

ومع ذلك، يمكن أن يشير الفم إلى مجموعة من المشكلات الصحية. أحد الأمثلة على ذلك هو وجود بقع بيضاء على اللسان أو تجويف الفم.

وأوضح الدكتور ماني بهاردواج، المدير السريري وطبيب الأسنان الرئيسي في Smile Studios Dental Group، كيف يمكن أن يكون هذا علامة على مرض القلاع الفموي.

وقال: قد تجد علامات بقع بيضاء على سطح اللسان أو تجويف الفم. ويمكن أن تترك وراءها طبقة حمراء مؤلمة للغاية مع نخر سطح الفم".

ويعرف مرض القلاع الفموي بأنه عدوى فطرية غير معدية ويمكن علاجها عادة بالأدوية المضادة للفطريات.

ووفقا لـ NHS، تشمل العلامات الأخرى للعدوى ما يلي:

- فقدان حاسة التذوق أو طعم كريه في الفم.

- احمرار داخل الفم والحلق.

- تشققات في زوايا الفم.

- ألم وحرقان في الفم.

وتحذر NHS من أنه "في بعض الحالات، يمكن أن تجعل أعراض مرض القلاع الفموي الأكل والشرب أمرا صعبا. وإذا تُركت دون علاج، فستستمر الأعراض غالبا. وفي الحالات الشديدة التي تُترك دون علاج، هناك أيضا خطر انتشار العدوى في جسمك، ما قد يكون خطيرا".

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أسباب مرض القلاع الفموي

يمكن أن تكون الإصابة بمرض القلاع الفموي نتيجة لمشاكل أخرى.

وقال الدكتور بهاردواج: "يمكن أن يكون هذا علامة على ضعف المناعة، أو ضعف صحة الفم، أو عدوى فائقة، أو بعد استخدام بعض الأدوية مثل المنشطات أو بعض المضادات الحيوية".

ويمكن أن يكون أيضا بسبب:

- وضع أسنان اصطناعية، خاصة إذا كانت غير مناسبة بشكل صحيح.

- الإصابة بجفاف الفم، إما بسبب حالة طبية أو دواء تتناوله.

- التدخين.

- العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لعلاج السرطان.

ومع ذلك، حذر الدكتور بهاردواج من أن بعض البقع البيضاء هي في الواقع مؤشر على سرطان الفم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن البقع البيضاء أو الحمراء على بطانة الفم أو اللسان "في بعض الأحيان" يمكن أن تكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الفم.

وإذا لم تتحسن هذه البقع في غضون ثلاثة أسابيع، تنصح الهيئة الصحية بزيارة طبيب عام.

وتسرد NHS عدة طرق لمنع الإصابة بمرض القلاع الفموي.

وتقول "اشطف فمك بعد الوجبات. نظف أسنانك مرتين في اليوم بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. واستخدم الخيط بانتظام. وقم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام لإجراء الفحوصات. وانزع أطقم الأسنان كل ليلة ونظفها بالمعجون أو الصابون والماء قبل نقعها في محلول من الماء وأقراص تنظيف أطقم الأسنان. ونظف لثتك ولسانك وداخل فمك بفرشاة ناعمة مرتين يوميا. وتوقف عن التدخين إذا كنت تدخن".

المصدر: إكسبريس