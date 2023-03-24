طبيبة روسية تدحض أسطورة شائعة عن اختبار مانتو

أعلنت الدكتورة يلينا بوغورودسكايا أخصائية مرض السل، أنه لا مانع من تبليل منطقة اختبار مانتو ، وحتى السباحة في البحر و النهر والمسبح والاستحمام ممكن ولكن المهم عدم حكها أو فركها.

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وتقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "بالطبع ممكن تبليلها ولن يحدث أي شيء سيئ. لأن الماء ليس محفزا للتفاعلات المناعية. ولكن الأطباء يوصون بعدم تبليل منطقة اختبار مانتو حتى لا يتم لمسها، وفركها أو حكها. لذلك عموما يمكن السباحة في البحر والسباحة في النهر والذهاب إلى المسبح-ولن يحدث شيء سيئ".

وتشير الأخصائية إلى أن من المهم جدا عدم حك المنطقة ولا حتى فركها لكي لا يتضرر الجلد فيها.

وتقول: "لا يوجد ما يدعو للتحضير والاستعداد لاختبار مانتو. لأنه آمن تماما. كما ليست له آثار جانبية. ولكن قبل إجراء الاختبار ، يفحص المريض إما من قبل طبيب عام أو طبيب أطفال، أو من قبل أخصائي في مرض السل".

المصدر: نوفوستي