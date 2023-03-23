مع بداية الصوم وشهر رمضان.. ما هي أفضل الطرق للتخلص من إدمان التدخين؟!

يعتبر الإقلاع عن التدخين من أصعب المشكلات التي يعاني منها الكثيرون حول العالم اليوم، فما هي الطرق الأفضل لمعالجة إدمان السجائر والنيكوتين؟.

في مقابلة صحفية حول الموضوع قال أخصائي التخدير، وكبير الأطباء في عيادات "الدكتور إزاييف" الروسية، دانييل بتروف: "يعتبر الإدمان على التدخين والنيكوتين من المشكلات التي يسعى الكثيرون للتخلص منها اليوم، هناك عدة طرق ناجحة للتخلص من هذا الإدمان، منها نفسية ومنها طبية تعتمد على العلاجات والأدوية".

وأضاف " النيكوتين بالنسبة للمدخنين يتداخل مع العديد من العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم، وبالتحكم بالنيكوتين يمكن أن تتأثر آلية هذه العمليات الحيوية، النيكوتين يمكن أن يسبب إدمانا نفسيا وكيميائيا قويا بالنسبة للمدخن، والسجائر الإلكترونية لاتقل خطرا عن السجائر التقليدية أحيانا باحتوائها على هذه المادة، بل أنها تحوي على مواد ضارة أخرى مثل الغليسيرين والبروبيلين غليكول، والتي تتحول عند تسخينها إلى مواد مسرطنة.. في المراحل الأولى من علاج إدمان النيكوتين يمكن استخدام مزيج من العلاج الدوائي والنفسي، ويمكن استعمال بدائل النيكوتين التي تغني عن التدخين والسجائر، عندما يدخل النيكوتين إلى الجسم من غير استخدام التبغ فهذا يحقق نتائجا جيدة في العلاج".

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ونصح الطبيب باللجوء إلى الأطباء والمختصين في حال الرغبة بالتخلص من إدمان النيكوتين، مشيرا "إلى أن العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب التي يصفها الأطباء تحت إشرافهم قد تساعد في التخلص من إدمان هذه المادة".

المصدر: إزفيستيا