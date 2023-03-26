طبيب أعصاب يكشف أسبابا خطيرة لتعرق اليدين

أعلن الدكتور مكسيم كيدالوف أخصائي طب الأعصاب أن أسباب التعرق المفرط لراحة اليدين قد تكون عوامل فسيولوجية - وراثية ومرضية عائدة لمستوى الأيض وعمل الجهاز العصبي.





ويشير الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن "فرط التعرق قد ينجم عن أمراض الغدد الصماء أو مرتبط بتناول أدوية معينة بما فيها أدوية السكري والاكتئاب".

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ووفقا له، يستخدم الأطباء في حالة زيادة التعرق، مصطلح فرط التعرق الكفي أو الراحي. وإحدى التوصيات الأولى هي دائما مراعاة قواعد النظافة الشخصية وتطبيع الوزن.

ويقول: "من الأفضل في حالة فرط تعرق راحة اليدين استشارة طبيب الأمراض الجلدية. لأن علاج المرض الذي أدى إلى فرط التعرق يمكن أن يحل المشكلة. كما يمكن للمعالجين والمتخصصين في الأمراض المعدية وأطباء الأعصاب وحتى الجراحين المشاركة في علاج التعرق المفرط. لأنه عند علاج حالات معينة من فرط التعرق، يمكن استخدام أنواع مختلفة من العلاج - جلسات العلاج الطبيعي، مثل الرحلان الكهربائي للأدوية ، والعلاج بالموجات فوق الصوتية".

ويشير الأخصائي إلى أنه يمكن استخدام حقن موضعية في علاج فرط التعرق، وفي حالات معينة استخدام التدخل الجراحي مع تخدير موضعي وحتى تخدير عام، وفي الحالات المعقدة تجرى عملية التأثير في الجملة العصبية المستقلة.

المصدر: Gazeta.Ru