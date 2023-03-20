أخصائية أورام تكشف أعراضا غير واضحة لسرطان القولون والمستقيم

أعلنت الدكتورة إيرينا سكروكينا أخصائية طب وجراحة الأورام، أن لسرطان القولون والمستقيم أعراضا مبكرة غير واضحة.





وتشير الأخصائية إلى أن سرطان القولون من الأمراض الخطيرة حيث تتشكل الخلايا السرطانية في الغشاء المخاطي. لذلك قد تكون التشنجات في منطقة البطن والشعور بالألم بصورة منتظمة من الأعراض المبكرة لهذا السرطان. كما يمكن أن يكون الإسهال والإمساك الدوري من أعراض المرض.

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وتقول: "بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشير وجود الدم الفاتح أو الداكن في البراز إلى الإصابة بسرطان القولون. لأن هذا المرض يسبب نزيفا في القولون".

ومن الأعراض الأخرى فقدان الوزن من دون مبرر. ويعود السبب في ذلك إلى أن الخلايا السرطانية تستخدم الدم والمواد المغذية في التكاثر والنمو. وبالإضافة إلى ذلك بعضها يفرز مواد كيميائية تسرّع عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي لاحقا إلى فقدان الوزن غير المبرر.

وتشير الأخصائية، إلى أن فقدان الشهية قد يكون أيضا من أعراض السرطان. بيد أن هذه علامة عادة ما تشير إلى المرحلة الرابعة من سرطان القولون، ولكن في الفترة الأخيرة لوحظت مبكرا لدى بعض المصابين.

وتوصي الخبيرة استنادا إلى خبرتها الطويلة بضرورة مراجعة الطبيب عند الشعور بأي شيء مقلق، لإن هناك حالات لا تظهر لها أي أعراض مبكرة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"