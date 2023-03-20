أخصائية أورام تكشف أسباب سرطان المعدة

أعلنت الدكتورة يلينا جوكوفا، أخصائية الأورام والأمراض الصدرية، أن سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.





وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن سرطان المعدة يحتل المرتبة الثالثة من حيث الانتشار بين الرجال والخامسة بين النساء. والسبب الرئيسي هو سوء التغذية والإجهاد الدائم والإفراط بتناول الكحول والتدخين.

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وتقول: "يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن وتناول الكحول والتدخين، إلى نشوء سلسلة خطرة: تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وتطور تغيرات التهابية. وغالبا ما يكون السبب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والمقلية والمدخنة والمخللة وكذلك الأطعمة المحتوية على النترات".

وتضيف: يؤدي عدم العلاج أو العلاج غير السليم، وتجاهل الانزعاج والألم المستمر في المعدة و تناول الأدوية دون تحكم، إلى نشوء بؤرة التهاب مزمن وقرحة، لا بد أن تسبب، وفقا لها، حدوث نزيف دموي، ومن الممكن أيضا الإصابة بسرطان المعدة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تحدث الإصابة بسرطان المعدة بسبب عامل وراثي، عندما يوجد في الجسم الجين المناسب. ولكن هذا نادر الحدوث ويلاحظ فقط في 3-3.5 بالمئة من حالات الإصابة بسرطان المعدة.

وتقول: "يمكن منع تطور سرطان المعدة. ومن أجل ذلك من الضروري إجراء فحص سنوي، وتنظير المعدة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بالتخلي عن تناول الكحول أو التقليل منه والإقلاع عن التدخين".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"