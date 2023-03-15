اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض يحذر من "بوتوكس" التركية

حذرت هيئة الرقابة الصحية الأوروبية مواطني دول الاتحاد الأوروبي من السفر إلى تركيا لتلقّي حقن "بوتوكس" التركية بعد رصد حالات تسمم في إسطنبول وإزمير.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت الإبلاغ عن 67 حالة تسمم مرتبطة بـ"حقن بوتوكوس المعدة"، تراوحت أعراضها بين الخفيفة إلى الشديدة، مع عدة حالات اضطرت إلى دخول المستشفى.

وأكثر عدد الحالات المسجلة كانت في ألمانيا لـ12 شخصا، وواحدة في النمسا وواحدة في سويسرا والباقي بين مرضى أتراك في العيادتين اللتين لم يتم تسميتهما، وفقا للصحيفة.

وقال اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ في تحذير "إن جميع الحالات كانت لأشخاص خضعوا لتدخلات طبية تهدف إلى مساعدتهم على إنقاص الوزن".

وأضاف المركز أنه "يشجع مواطني الاتحاد الأوروبي بقوة على تجنب تلقي حقن بوتوكوس المعدة في تركيا لأن هذا يرتبط حاليا بخطر كبير للإصابة بالتسمم الغذائي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقا أجراه مسؤولو الصحة الأوروبيون وجد أن عددا من الحالات أدخلت للعناية المركزة.

وأفاد المركز الأوروبي بأنه لم يتضح ما إذا كانت حالات التسمم ناجمة بسبب طريقة إعطاء الحقن أو لاستخدام منتجات غير مرخصة لعلاج إنقاص الوزن.

وتشمل أعراض التسمم الغذائي الضعف والتعب وصعوبة التنفس، وفي حال لم يتم علاجه فيمكن أن يؤدي إلى الشلل، ويستغرق الشفاء التام من الأعراض أسابيع وبعض الأحيان عدة أشهر.

وتعد تركيا وجهة شهيرة لجراحات التجميل وحقن إنقاص الوزن "بوتوكس المعدة"، نظرا لانخفاض كلفتها قياسا بالدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.

وتحتوي الحقن، التي تُعطى بالمنظار يدخل عبر الفم، على البوتولينوم التي تساعد على إرخاء عضلات المعدة ويمكن أن تقلل الشهية وتساعد على إنقاص الوزن.

جدير بالذكر أن أكثر من 1.2 مليون شخص زاروا تركيا العام الماضي لتلقي العلاج الطبي.

المصدر: صحيفة "تايمز" البريطانية