طبيبة أسنان تكشف عواقب استخدام العيدان في تنظيف الأسنان

أعلنت طبيبة الأسنان تاتيفيك بيتروسيان، أن استخدام العيدان في تنظيف السنان، يمكن أن يلحق الضرر باللثة والمينا وتطور تسوس الأسنان.

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وتقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يستخدم الكثيرون العيدان في تنظيف أسنانهم، دون التفكير بأن ضررها قد يكون أكبر من فائدتها. بالطبع ترك بقايا الطعام بين الأسنان غير صحيح، لأنه يساعد على تكاثر البكتيريا وبالتالي تكون له آثار سلبية عديدة. ولكن من جانب آخر يشير بقاء الطعام بين الأسنان، إلى وجود مشكلات بحاجة إلى علاج. واستخدام العيدان بصورة دائمة يفاقم المشكلة أكثر".

ووفقا لها، قد يؤدي استخدام العيدان في تنظيف الأسنان إلى إلحاق الضرر باللثة، ما يقد يسبب ضمور المنطقة وظهور جيوب حول السن (وهذه بؤرة ملائمة للميكروبات) وكذلك تطور التهاب اللثة.

وتقول: "يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إضعاف النسيج العظمي، ما يفقد السن دعائمه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي استخدام العيدان إلى تلف مينا الأسنان، وبالتالي ظهور تشققات فيها، ما يؤدي إلى تسوس السن".

وبالإضافة إلى ذلك هناك خطر انتقال العدوى من مكان إلى آخر عند استخدام العيدان في تنظيف الأسنان، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى توسع منطقة الالتهاب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"