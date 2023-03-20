طبيبة روسية توضح أسباب تفاقم التهاب المعدة والقرحة في الربيع

أعلنت الدكتورة سفيتلانا أوجيفكو أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن التهاب المعدة والقرحة يمكن أن يتفاقما في فصل الربيع.





وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن السبب الرئيسي لقرحة المعدة هو بكتيريا Helicobacter pylori. ولكن هناك عوامل أخرى تساعد على تطور المرض، مثل العادات السيئة ونمط الحياة: التدخين والإفراط في تناول المشروبات الكحولية والإجهاد المزمن وسوء التغذية والنظام الغذائي وكذلك تناول أدوية معينة خلال فترة طويلة.

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وتضيف يمكن أن تتفاقم الحالة في الربيع بسبب ضعف الجسم ومنظومة المناعة، الناجم عن نقص الفيتامينات وتغير الروتين اليومي والنظام الغذائي.

وتقول: "تظهر في الربيع أنواع مختلفة من الخضروات المحتوية على ألياف غذائية خشنة يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. كما أن الكثيرين يتبعون في الربيع حميات غذائية استعدادا لفصل الصيف، تؤثر سلبا في الجهاز الهضمي".

ووفقا لها يمكن أن يتفاقم التهاب المعدة المزمن في فصل الربيع. لأن المرض يحدث بوتيرة معينة، وهو أمر يحتاج للمراقبة والسيطرة بالأدوية. ومع ذلك فإن التفاقم الموسمي نموذجي لأمراض المعدة غير المعالجة أو بعد محاولة فاشلة للتخلص من العدوى.

وتقول: "ينبغي في الربيع اتخاذ تدابير خاصة لتجنب تفاقم الحالة. وهذه تشمل النظام الغذائي بالدرجة الأولى، حيث ينصح باستبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة والمالحة والمدخنة والكحول والمياه الغازية والتوابل والقهوة".

وتشير الطبيبة إلى أنه للوقاية من القرحة والتهاب المعدة، يجب اتباع نمط حياة صحي والتخلي عن العادات السيئة، ومن الضروري إجراء فحوصات دورية حتى عندما لا توجد أعراض تتطلب ذلك.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"