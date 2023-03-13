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روسيا.. استئصال ورم بحجم الكرة الطائرة من رئة طفل

الصحة

روسيا.. استئصال ورم بحجم الكرة الطائرة من رئة طفل
press service of RNIMU them. N.I. Pirogov
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استأصل أطباء الأورام في مستشفى الأورام التابع لجامعة سيتشينوف الوطنية للبحوث الطبية من رئة طفل عمره 13 عاما ورما حجمه بحجم كرة الطائرة.

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ويشير المكتب الإعلامي للمستشفى إلى أن هذا الورم كان يحتل عمليا معظم النصف الأيمن من صدر الطفل، ما كان يشكل ضغطا دائما على الرئة والأعضاء الأخرى. وبفضل الخبرة الكبيرة والمهارة العالية تمكن الأطباء من استئصال هذا الورم ككتلة واحدة دون الإضرار ببنية الأنسجة الأخرى.

ويذكر أن أطباء المستوصف المحلي اشتبهوا في البداية بإصابة الطفل بالتهاب رئوي حاد في الجهة اليمنى لذلك أدخلوه إلى المستشفى. ولكن بعد إجراء التصوير المقطعي اكتشفوا أن السبب ورم مقاسه (20 × 15 × 20 سم)، يحتل تقريبا كامل النصف الأيمن من الصدر. بعد ذلك نقل الطفل إلى المستشفى الجامعي لإجراء العملية الجراحية.

ووفقا للدكتور إيفان سكابينكوف، رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة، اتضح لنا بعد إجراء المزيد من الفحوص أن الغدة الصعترية هي مصدر الورم فقمنا بفصلها مع الورم بكامله. وبعد العملية اتضح للأطباء أن الرئة اليمنى بدأت تعود إلى حالتها الطبيعية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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