السعودية.. إنقاذ طفل ابتلع مفتاحا استقر في مريئه (صور)

تمكن فريق طبي في محافظة الطائف السعودية من إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد ابتلاعه مفتاحا استقر في مريئه.

وأفاد مجمع الملك فيصل الطبي بأنهم استقبلوا حالة طفل في وضع صحي حرج، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والشعاعية.

وذكر المجمع أن الصور الشعاعية كشفت وجود مفتاح في المريء.

وأوضح الفريق المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج المفتاح الحديدي من مريء الطفل الذي كاد أن يودي بحياته.

وأكد الفريق أنه تمت متابعته في قسم التنويم من قبل الفرق التمريضية حتى استقرت حالته وخرج سالما.

/ al-madina.com

/ al-madina.com

المصدر: وسائل إعلام سعودية