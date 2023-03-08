طبيبة تحدد الفيتامينات اللازمة في الربيع

أعلنت الدكتورة إيرينا بيساريوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول فيتامين C و فيتامين D واجب للوقاية من الأمراض التي تنتشر في الربيع.

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وتقول الخبيرة: "الربيع هو الفصل من فصول السنة الذي يتفاقم فيه العديد من الأمراض المزمنة. فنتيجة لنقص بعض الفيتامينات تضعف المناعة، كما أن عدد الأيام المشمسة يقل عادة في الشتاء، كما لا تكون دائمة في بداية الربيع. لذلك يحتاج جسم الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى جرعات وقائية من فيتامين D. وكذلك فيتامين C لأنه مضاد قوي للأكسدة".

وتضيف: تساعد فيتامينات A و E القابلة للذوبان في الدهون، تلك التي يمكن الحصول عليها من الأطعمة أو على شكل مكملات غذائية، على عبور فترة تشقق الشفاه وجفافها. كما أن مجموعة فيتامينات B ضرورية لأنها تقوي المناعة وتحسن المزاج وتؤثر في الطمأنينة والجهاز العصبي. ولكن قبل تناول هذه المكملات الغذائية يجب استشارة الطبيب.

وتقول: "كما يجب ألا ننسى الزنك العنصر المرتبط مباشرة بمنظومة المناعة والذي يساعد الجسم على إنتاج الشكل النشط من فيتامين A".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"