في حالة نادرة للغاية.. امرأة تكتشف إصابتها بطفيلي قاتل بعد معاناة من آلام الظهر لسنوات

صدم الأطباء عندما اكتشفوا أن امرأة اشتكت من آلام الظهر كانت مصابة في الواقع بطفيلي قاتل في عمودها الفقري.

وعانت المرأة الصينية البالغة من العمر 46 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، من آلام بدأت في أسفل ظهرها وانتشرت عبر وركها وأسفل ساقها، ما دفعها إلى الذهاب إلى المستشفى.

Woman had back pain for years shocked to find deadly parasite on spine https://t.co/xAHZHETNXe — The Sun (@TheSun) February 24, 2023

وقالت المرأة إن الألم تفاقم "تدريجيا" منذ أن بدأ قبل ثلاث سنوات، وأصبح يعادل ستة من أصل عشرة على مقياس الألم.

وكشفت عمليات المسح التي أجريت في مستشفى جيش التحرير الشعبي الصيني العام، في بكين، عن وجود كيس ينمو على الحبل الشوكي للمريضة.

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ووجد الأطباء في وقت لاحق أن الكيس مليء بطفيلي قاتل يسمى الدودة الشريطية الوحيدة، أو شريطية الخنزير (Taenia solium).

وعندما يتم العثور على الديدان الشريطية في الجهاز العصبي المركزي، في الدماغ أو النخاع الشوكي، يُعرف هذا باسم داء الكيسات المذنبة العصبي.

وعندما يكون داء الكيسات المذنبة العصبي على الحبل الشوكي، فإن هذا يسمى داء الكيسات المذنبة الشوكي.

وداء الكيسات المذنبة العصبي، هو حالة نادرة ولكنها قاتلة إذا لم يتم علاجها.

وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 7% من المصابين بالعدوى يعانون من سكتة دماغية.

وكتب الأطباء في مجلة Journal of Medical Case Reports أن الطفيل انتقل إلى النخاع الشوكي من خلال الأوعية المتصلة بالعمود الفقري.

وأوضح الأطباء أنه تم إزالة الكيس وعولجت المرأة بأدوية التخلص من الديدان. وقالوا إنه بعد ثلاث سنوات من الجراحة، انخفض ألم ظهرها من 6 إلى 2.

ما هي أعراض داء الكيسات المذنبة العصبي؟

يمكن أن تختلف أعراض داء الكيسات المذنبة العصبية تبعا لمكان تشكل الآفات، ومدى العدوى، والاستجابة المناعية للشخص.

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ووفقا لموقع MedicalNewsToday، تشمل الأعراض والعلامات الشائعة ما يلي:

- النوبات

- صداع مزمن

- زيادة الضغط في الدماغ

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

- مشاكل عصبية تؤثر على وظيفة النخاع الشوكي أو الدماغ أو الأعصاب

- انخفاض القدرة على التفكير والتذكر

كيف يصاب البشر بداء الكيسات المذنبة العصبي؟

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يصاب الناس بالحالة المميتة عندما يبتلعون بيض الشريطية الوحيدة (T. solium) الموجودة في لحم الخنزير الحامل للعدوى وغير المطبوخ جيدا.

كما يمكن أن يفرغ الشخص الحامل العدوى البيوض في برازه ويلوث به البيئة لدى التغوط في العراء.

ويمكن أن يصاب البشر أيضا بعدوى بيوض الشريطية الوحيدة بسبب قلة النظافة الصحية (عبر انتقالها من البراز إلى الفم) أو تناول الطعام أو الماء الملوثين بها.

وتتحول بيوض الشريطية الوحيدة المبتلعة إلى يرقات (كيسات مذنبة) في مختلف أعضاء جسم الإنسان، حيث تدخل في الأنسجة مثل العضلات والدماغ وتشكل كيسات هناك.

المصدر: ذي صن