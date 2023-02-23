لماذا لم يفت الأوان بعد لبدء ممارسة الرياضة؟!

وجدت دراسة أن ممارسة الرياضة مرة واحدة في الشهر في أي عمر يمكن أن يساعد في تجنب الخرف في وقت لاحق من الحياة.

وتشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على النشاط طوال فترة البلوغ هو أفضل رهان لصحة الدماغ الجيدة في التقاعد، ولكن حتى ممارسة الرياضة في الستينيات من العمر، مفيدة.

وفي الدراسة الأولى التي تبحث تحديدا في العمر وممارسة الرياضة وصحة الدماغ عند التقاعد، أراد باحثون من كلية لندن الجامعية معرفة ما إذا كان توقيت أنماط الحياة النشطة له تأثير.

ووجدوا أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام مع تقدمهم في العمر هم أكثر عرضة للتمتع بصحة دماغية جيدة من أولئك الذين يمارسون الرياضة في فترات ثم يستسلمون.

لكنهم قالوا إن أي مستوى من التمارين - من المشي السريع إلى التدريبات الرياضية - أعطى المشاركين قوة عقلية معززة بالمقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا أي شيء.

وفحص الباحثون بيانات من 1417 شخصا تم استجوابهم في ذلك الوقت حول مقدار التمارين الشهرية التي كانوا يمارسونها في سن 36 و43 و53 و60-64 و69.

وبناء على إجاباتهم، تم تصنيف الأشخاص على أنهم إما غير نشطين - لا نشاط بدني، نشيط معتدل - مرة إلى أربع مرات في الشهر - والأكثر نشاطا، خمس مرات أو أكثر، لكل فترة زمنية.

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ثم خضعوا لسلسلة من الاختبارات المعرفية عندما بلغوا 69 عاما، والتي تضمنت النظر في سرعة المعالجة والذاكرة. وأولئك الذين كانوا نشيطين بدنيا على الأقل مرة واحدة إلى أربع مرات في الشهر في جميع الاستطلاعات الخمسة المنفصلة حققوا أفضل أداء في الاختبارات، ما يشير إلى أن النشاط البدني في أي وقت في مرحلة البلوغ، حتى لو كان مشاركا أقل من مرة واحدة في الشهر، مرتبط بـ الإدراك العالي.

وكان هذا التأثير أكبر من أولئك الذين مارسوا الرياضة بشكل متكرر خلال فترة مسح واحدة على الأقل، لكنهم لم يحافظوا بالضرورة على هذا في مراحل متعددة من الحياة.

وقالت المعدة الرئيسية، الدكتورة سارة نعومي جيمس: "تشير دراستنا إلى أن الانخراط في أي نشاط بدني في أوقات الفراغ، في أي مرحلة من حياة البالغين، له تأثير إيجابي على الإدراك. يبدو أن هذا هو الحال حتى في المستويات الخفيفة من النشاط، ما بين مرة إلى أربع مرات في الشهر. علاوة على ذلك، يبدو أن الأشخاص الذين لم يكونوا نشيطين من قبل، ثم بدأوا في النشاط في الستينيات من العمر، يتمتعون أيضا بوظيفة معرفية أفضل من أولئك الذين لم يكونوا نشيطين أبدا. ولوحظ أكبر تأثير معرفي لأولئك الذين ظلوا نشيطين بدنيا طوال حياتهم. التأثير تراكمي، لذا فكلما طالت مدة نشاط الفرد، زادت احتمالية حصوله على وظيفة معرفية أعلى في وقت لاحق من الحياة".

وأقر الباحثون في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي ببعض الروابط بين التمارين وصحة الدماغ من خلال التعليم وتحصيل الطفولة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من أن التأثير ظل كبيرا حتى عند أخذها في الاعتبار.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة معينة للوقاية من جميع أنواع الخرف، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحفاظ على وزن صحي والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة والتوقف عن التدخين.

وقالت الدكتورة سوزان ميتشل، رئيسة قسم السياسات في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: "هذه الدراسة الكبيرة، التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود وتم تمويلها بالاشتراك مع مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، تُظهر أنه لم يفت الأوان أبدا لبدء النشاط ومدى أهميته. بشكل حاسم تقدم دليلا قويا على أنه كلما زاد نشاطنا البدني، زادت الفوائد لصحة دماغنا".

المصدر: ديلي ميل