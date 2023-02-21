أعلنت الدكتورة فكتوريا أوشيبكوفا، أخصائية علم وأمراض الشعر، أن استخدام مجفف الشعر يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر (تيبسه) ويجعل لونه باهتا.





وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن الغلاف الخارجي للشعرة يتكون من كيراتين كثيف وقشور قرنية. وهذه الكثافة بالذات مسؤولة عن مستوى لمعان الشعر وقوته. وإن تأثير درجة حرارة هواء المجفف كعامل خارجي تلحق الضرر بالغلاف الخارجي للشعيرات.

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وتقول: "نتيجة تجفيف الشعر بتيار هوائي قوي بدرجة حرارة عالية يتلف الغلاف الخارجي للشعيرات وتظهر فيه تشققات مجهرية ويصبح لونها باهتا وتفقد متانتها".

وتضيف: وتحت تأثير درجات الحرارة العالية يفقد الشعر رطوبته، التي تعتبر من مكوناته المهمة. كما تختل الروابط الهيدروجينية التي تربط الألياف بعضها ببعض، ما يؤدي إلى جفاف ساق الشعرة، وبالتالي تقصف الشعر وتغير شكله ولونه.

وتقول: "تجدر الإشارة إلى أنه عند تجفيف الشعر بصورة خاطئة باستخدام المجفف، فإن فروة الرأس تتضرر أيضا، ما يؤدي إلى جفافها وتهيجها وتوسع الأوعية الدموية واختلال عمل طبقة الهيدروليبيد (مستحلب من الماء والدهون) والغدد العرقية في المنطقة. ونتيجة لذلك، قد تصاب فروة الرأس بالتهابات جلدية مختلفة تدريجياً، بما في ذلك الزهمي، وقشرة الرأس، وبالتالي تساقط الشعر.

وتنصح الأخصائية من أجل تجنب عواقب استخدام مجفف الشعر باستخدام درجة حرارة منخفضة او متوسطة. ويجب أن يكون اتجاه تيار الهواء مطابقا لاتجاه نمو الشعر وطوله وليس معاكسا له، لأن هذا يساعد على غلق قشور الغلاف الخارجي للشعيرات. كما يجب أن لا تقل المسافة بين المجفف والشعر عن 15-20 سم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"