حالة من القلق تسود مصر خشية انتشار فيروس "ماربورغ" رغم عدم تسجيل أي إصابة بعد

سادت حالة من القلق في مصر خوفا من انتشار فيروس غريب يسمى "ماربورغ"، حيث قال إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة في مصر، إن فيروس "ماربورج" قديم، وظهر عام 1967.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الفيروس ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، إذ اقتصر العلاج على أعراض الإصابة، منوها بأن نسبة الوفيات بالفيروس تصل إلى 80%، وفي بعض الموجات بلغت الوفيات 88% من الإصابات.

وأشار إلى أن متوسط عدد حالات الإصابة بالفيروس سنويا قليل جدا، كما أن منطقة شمال إفريقيا بما فيها مصر لم تسجل بها أي إصابة منذ 1967.

وتابع : "ارتداء الكمامة والعزل من أهم وسائل تجنب الإصابة بأي فيروس ومنها ماربورج"، مطالبا بتقليل الأحضان والقبلات.

وأكمل: "الأم التي تشعر بأي أعراض مرضية على طفلها بلاش توديه المدرسة"، مؤكدا أن مصر لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس.

المصدر : المصري اليوم