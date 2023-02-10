كيف يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى نزيف اللثة؟

عندما لا يتم التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد، يمكن أن تحدث مشاكل صحية، حيث يمكن أن يؤدي السكر الزائد في الدم إلى تهيج الأوعية الدموية.

وتحذر Mayo Clinic (مايو كلينك) من أن "ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة. مرض السكري من النوع 2 يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكليتين".

ومن العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم نزيف اللثة، وهو علامة على أمراض اللثة.

وتقول جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة إن مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض الأسنان، مثل أمراض اللثة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن نزيف اللثة هو علامة على أمراض اللثة، مضيفة أن اللثة قد تكون "منتفخة وحمراء ومؤلمة".

ويمكن أن تؤدي أمراض اللثة أيضا إلى رائحة الفم الكريهة، وطعم سيئ في الفم، وترخي الأسنان أو تساقطها.

ويضيف مرض السكري في المملكة المتحدة: "تحدث أمراض اللثة بسبب مجموعة واحدة من البكتيريا في البلاك التي تصنع السموم التي تلهب اللثة، والمعروفة باسم التهاب اللثة. ويمكن أن يسبب فقدان العظام حول أسنانك وانحسار اللثة بمرور الوقت. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان، المعروف باسم التهاب دواعم السن. اللثة التي تنزف عند تفريش أسنانك ليست طبيعية أبدا ويجب عليك مراجعة طبيب الأسنان".

وإذا تمكنت من السيطرة على أمراض اللثة، فإن احتمالية تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لديك تتحسن.

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ولا يعتبر نزيف اللثة مصدر القلق الوحيد عندما تكون مصابا بداء السكري من النوع 2، حيث يمكن أن تؤدي الحالة إلى عواقب أكثر خطورة.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للبتر 15 مرة من غيرهم من الأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.

وتشير منظمة السكري في المملكة المتحدة إلى أن القرحة التي لم تلتئم والتهابات القدم هي السبب "الرئيسي" لعمليات بتر الأطراف، عندما يتعلق الأمر بمرض السكري.

وتضيف الجمعية الخيرية أن "قرح القدم السكرية تسبق أكثر من 80% من حالات البتر".

ويشمل أحد المضاعفات الأخرى لمرض السكري من النوع 2، اعتلال الشبكية السكري، المعروف باسم مرض العين.

وإذا تُركت الحالة دون تشخيص أو علاج، فقد تؤدي إلى العمى بعد عدة سنوات.

لهذا السبب يجب على مرضى السكر متابعة فحوصاتهم الصحية حتى لا تتدهور صحتهم.

ويمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة إلى عواقب متعددة، ليس فقط أمراض اللثة، وبتر الأعضاء، وأمراض العيون.

وتقول NHS إن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يؤدي إلى:

- أمراض القلب والسكتة الدماغية.

- فقدان الإحساس والألم (تلف الأعصاب).

- مشاكل القدم - مثل القروح والالتهابات.

- فقدان البصر والعمى.

- الإجهاض وولادة جنين ميت.

- مشاكل في الكلى.

- المشاكل الجنسية.

وإذا كنت تكافح من أجل إدارة مستويات السكر في الدم، فمن الأفضل الاتصال بفريق الرعاية الصحية الخاص بك.

المصدر: إكسبريس