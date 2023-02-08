منظمة الصحة العالمية: انخفاض معدل وفيات كوفيد في العالم بنسبة 8% خلال 4 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء انخفاض عدد الوفيات جراء العدوى بفيروس كورونا بنسبة 8% مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة، وانخفض عدد حالات الإصابة بنسبة 89 %.

وفقا للنشرة الإخبارية الصادرة من منظمة الصحة العالمية الأربعاء، تم تسجيل (10458265) حالة إصابة و (90520)حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في أربعة أسابيع.

في 28 يوما، تم تسجيل معظم الإصابات في الصين (3485265) تليها اليابان (2429215) والولايات المتحدة الأمريكية (132865736) وجمهورية كوريا (736811) والبرازيل (389444).

وسجلت الصين أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 9 يناير إلى 5 فبراير (40812). تليها الولايات المتحدة الأمريكية (15294) واليابان (9874) وبريطانيا العظمى (2671) والبرازيل (2566).

حتى 7 فبراير، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن إصابة (754816715) شخصا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء ووفاة 6830232 شخصا.

المصدر: تاس