طبيب روسي يوضح سبب الألم في الغدة الثديية

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الإحصائيات نشير إلى أن حوالي 40 بالمئة من النساء يعانين من ألم في الصدر. فما سبب هذا الألم؟





ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى ما يجب معرفته عن الألم في الغدة الثديية.

1 - ألم دوري في الغدد الثديية. هذا الألم غالبا ما يكون آمنا.

2 - ألم في غدة واحدة- هذا علامة مرضية.

3 - ألم يزداد عند الضغط عليها وهناك احمرار. قد يشير إلى التهاب الضرع.

4 - ألم في الغدد الثديية والظهر. قد يكون ألماً عصبيا.

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ويقول: "نحن نميز بين ألم في ثدي واحد أو في كلا الثديين، وبين ما إذا كان الألم دوريا كما يحصل عادة قبل الدورة الشهرية، أم ألما مستمرا. وهنا أريد أن أطمئن النساء: سرطان الثدي لا يؤلم. ولكن هناك استثناءات نادرة - إذا كان شكلا من أشكال الالتهابات السرطانية".

أما بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من آلام دورية في الصدر، فإن خطر إصابتهن بسرطان الثدي ليس أعلى منه عند اللواتي لا يعانين من هذه المشكلة.

ويقول: "يجب على المرأة عدم التركيز على الألم أو غيابه. عليها معرفة عوامل خطر الإصابة بالسرطان والعوامل الوراثية. لإنه إذا كان لديها اقارب مباشرون أصيبوا بسرطان الثدي، فإن خطر إصابتها يزداد".

ويضيف: حاليا سرطان الثدي هو أحد أنواع السرطان القابلة للعلاج خاصة عند تشخيصه في مرحلة مبكرة.

ووفقا له من المهم أيضا أن نعلم أنه عند الشعور بالألم في الصدر، فهذا لا يعني دائما أنه في الغدة الثديية. يمكن أن تكون عضلات الصدر موضع الألم، ويمكن أن يكون الألم بسبب النشاط البدني .

و من بين الأسباب الرئيسية للألم في الغدة الثديية يسمي الخبراء متلازمة ما قبل الحيض، التكيس، الأورام الغدية الليفية، الألم العضلي الليفي ، حمالة الصدر الضيقة، كبر حجم الثدي، موانع الحمل. وأظهرت نتائج بعض البحوث أن تناول الكافيين واللحوم يمكن أن يسبب أيضا ألما في الصدر.

المصدر: فيستي. رو