متى يكون الفواق علامة على حالات صحية خطير؟

يشكل الفواق، أو الحازوقة، حالة مزعجة ومحرجة، وغالبا ما تنتهي بعد مدة زمنية قصيرة من تلقاء نفسها.

ورغم أنها حالة غير ضارة لكنها أحيانا قد تستمر لساعات طويلة أو حتى أيام، وهو ما قد يكون علامة على بعض الحالات الصحية المقلقة.

يحدث الفواق (أو الحازوقة) عندما يبدأ الحجاب الحاجز في الانقباض وتبدأ عضلات الصدر والبطن في الاهتزاز. والصوت الكلاسيكي للفواق هو مجرد هواء يطرد من الرئتين.

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ويتم تعريف الفواق المستمر بأنه يدوم أكثر من يومين. وعندما يستمر لأكثر من شهر، يطلق عليه اسم الفواق المستعصي. ويمكن أن يشير الفواق المستمر إلى وجود اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.

الظروف التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي

يمكن أن ترتبط السكتات الدماغية وأورام الدماغ أو إصابات الدماغ الرضحية بالفواق المستمر.

ويمكن أن يكون أيضا علامة على أمراض تؤثر على الجهاز العصبي.

وتشمل اضطرابات الجهاز العصبي المركزي التهاب السحايا، أو النوبات، أو التصلب المتعدد.

أمراض الجهاز الهضمي

قد تعاني من الفواق المستمر أو المستعصي إذا حدث خطأ ما في الجهاز الهضمي.

وتشمل الحالات مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز أو القرحة الهضمية.

ويمكن أن تكون حالات المريء هي سبب المشكلة أيضا، حيث يتم تشخيص بعض نوبات "الفواق" المستمرة بالتهاب المريء أو سرطان المريء.

أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة

يمكن أيضا ربط الفواق المستمر بمشكلة في القلب. وتشمل هذه الحالات التهاب التامور والنوبات القلبية وتمدد الأوعية الدموية كالأبهري.

والالتهاب الرئوي أو سرطان الرئة أو الانسداد الرئوي هي بعض المشاكل الصحية للرئة المرتبط بها الفواق المستعصي.

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مشاكل الكبد والكلى

وجدت الدراسات أن الفواق المستعصي نادرا ما يكون عارضا لسرطان الكبد والكلى.

وتقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن مرضى السرطان قد يعانون من الفواق المستمر إذا:

- توقفت معدتهم عن العمل وتوسعت وانتفخت

- لديهم عدوى تصيب الصدر أو أنبوب الطعام (المريء)

- يضغط السرطان على الحجاب الحاجز

- لديهم أعراض بسبب ورم في المخ

- الكلى لا تعمل بشكل طبيعي وتتغير كيمياء الدم

- لديهم مستويات عالية من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)

- التهاب الكبد أو خراج الكبد، اليوريميا، والفشل الكلوي يمكن أن يسبب الفواق المستمر

الأدوية

لا ترتبط جميع حالات الفواق المستمر بحالات صحية، ففي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى الفواق المستمر. وهي تشمل أدوية العلاج الكيميائي، والكورتيكوستيرويدات، والمواد الأفيونية، والبنزوديازيبينات، والباربيتورات، والمضادات الحيوية، والتخدير.

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متى لا يقلق الفواق؟

على الرغم من وجود قائمة طويلة من المشكلات الصحية المسؤولة عن إثارة الفواق المستمر، هناك الكثير من الأسباب البريئة وغير الضارة أيضا، وهي تشمل التوتر أو الإثارة أو تناول الطعام أو الشرب بسرعة كبيرة.

ويمكن أن يكون استهلاك الكثير من الكحول أو المشروبات الغازية أو الأطعمة الغنية بالتوابل من الجناة أيضا.

وقد يؤدي التدخين أيضا إلى الفواق وكذلك الشعور بتغير مفاجئ في درجة الحرارة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الفواق الذي يستمر أكثر من يومين، يجب عليك الاتصال بالطبيب، كما تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

المصدر: ذي صن