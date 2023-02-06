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طبيب يتوقع إنقاذ حياة 300 ألف شخص من خلال التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

الصحة

طبيب يتوقع إنقاذ حياة 300 ألف شخص من خلال التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام، أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحلمي البشري سيضاف عام 2024 إلى قائمة التطعيمات الإلزامية في روسيا.

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ويشير ستيليدي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه يجب وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية تطعيم حوالي 80 بالمئة من البنات اللواتي أعمارهن دون الـ15 عاما من أجل مكافحة انتشار سرطان عنق الرحم.

ويقول: "إذا نفذنا توصيات منظمة الصحة العالمية فسوف ننقذ حياة حوالي 300 ألف شخص خلال العقود المقبلة".

ويضيف موضحا، يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري الإصابة بسرطان عنق الرحم، والقضيب والشرج. والتطعيم ضد الفيروس هو أفضل طريقة لمنع هذه الأورام.

ويشير الأخصائي، إلى أن هذا اللقاح لا يؤثر أبدا في وظيفة الإنجاب وثبت أنه غير ضار أبدا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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