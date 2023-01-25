الكشف عن الأعراض المنبهة لسرطان عنق الرحم

احتفالا بأسبوع التوعية بسرطان عنق الرحم، بحث موقع MailOnline في الأعراض المعروفة والأقل شهرة التي يجب الانتباه إليها.

- نزيف مهبلي غير عادي

قالت ليزا جاك، ممرضة السرطان المتخصصة في مركز بيرسي هيلث للسرطان على الإنترنت، إن النزيف المهبلي غير المعتاد هو علامة رئيسية يجب الانتباه إليها.

وأوضحت أنه إذا كان لدى الأنثى فترات حيض منتظمة، فقد يكون النزيف بين الدورات أحد الأمثلة على النزيف غير المعتاد.

ويمكن أن يشمل النزيف المهبلي غير المعتاد نزيفا شديدا، أو نزيفا أثناء الجماع أو بعده، أو نزيفا يؤدي إلى التعب والدوخة.

وقالت جاك إن علامة تحذير أخرى قد تكون نزيفا بعد حدوث انقطاع الطمث وتوقف الدورة الشهرية.

ويمكن أن يحدث نزيف غير طبيعي لأن الأنسجة السرطانية وأوعيتها الدموية هشة وتنزف بسهولة. ومع انتشاره، يمكن أن تتلف الأنسجة السليمة وتنزف.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعانين من نزيف غير عادي وقد لا يكون سرطانا.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى عدم التوازن الهرموني مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، أو التشوهات الهيكلية في الرحم مثل الأورام الحميدة أو الأورام الليفية، أو الأمراض المنقولة جنسيا، أو مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى.

يجب أن تري طبيبك إذا كان لديك أي نزيف غير عادي.

تغييرات في إفرازاتك المهبلية

في حين أن الإفرازات المهبلية طبيعية، فإن التغيير في اللون والسمك والرائحة يمكن أن يشير إلى المرض.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن الإفرازات المهبلية الصحية تكون صافية أو بيضاء، وسميكة ولزجة، وزلقة ورطبة وليس لها رائحة قوية أو كريهة.

لكن الورم يمكن أن يعطل البطانة الداخلية للمهبل من جراء إنتاج هذه الإفرازات الصحية.

وقالت جاك إن سرطان عنق الرحم يمكن أن يحوّل الإفرازات إلى رائحة كريهة وردية أو بنية أو دموية.

ويمكن أن يكون التغير في اللون علامة على وجود دم داخل التفريغ، في حين أن الرائحة وقطع الأنسجة بداخله يمكن أن تكون نتيجة لإصابة الورم بالعدوى.

ومع ذلك، فإن الإفرازات الدموية لا تعني أن لديك سرطانا لأنه يمكن أن يحدث بالقرب من فترة ما، أثناء الإباضة أو أثناء الحمل. وبدلا من ذلك، يمكن أن تكون الرائحة الكريهة علامة على التهاب المهبل البكتيري.

ألم أو إزعاج أثناء ممارسة الجنس

قالت جاك إن أحد الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان عنق الرحم هو الشعور بالألم أو الانزعاج أثناء ممارسة الجنس.

ويمكن الشعور بهذا الألم بطرق مختلفة. مثل الآلام الحادة أو النارية أو الإحساس بالحرقان أو التقلصات.

وإذا كان عنق الرحم ملتهبا، وهو ما يمكن أن يحدث أثناء السرطان، فقد يكون ضغط الجماع مؤلما.

ومع ذلك، قد يعني الألم أثناء ممارسة الجنس مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل العدوى أو انقطاع الطمث أو تهيج الأعضاء التناسلية أو الحساسية من الصابون أو الواقي الذكري أو الانتباذ البطاني الرحمي أو مرض التهاب الحوض أو متلازمة القولون العصبي أو الأورام الليفية.

آلام أسفل الظهر أو الحوض

من الشائع الشعور بألم أسفل الظهر وألم بين عظام الوركين (الحوض) أثناء الحيض.

لكن يمكن أن تكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم "عندما لا يكون هناك سبب واضح لذلك"، كما تقول جاك.

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وغالبا ما يحدث الألم بسبب ضغط الورم على العظام أو الأعصاب أو الأعضاء.

وتنص إرشادات NHS أيضا على أن الألم في هذه المناطق يمكن أن يكون أحد أعراض السرطان وتضيف أنه يجب عليك أيضا البحث عن آلام البطن.

ولا تعني آلام أسفل الظهر بالضرورة أنك مصابة بالسرطان ويمكن أن تكون نتيجة لحالات صحية أخرى أو إصابة.

مشاكل في المسالك البولية

من الأعراض الأقل شهرة لسرطان عنق الرحم مشاكل في المسالك البولية، مثل الحاجة المتكررة للتبول.

وقالت فالنتينا ميلانوفا، مؤسسة Daye، وهي شركة تعنى بصحة المرأة: "يقع عنق الرحم أسفل المثانة، لذلك من المحتمل أن يكون لأي نمو غير منتظم في عنق الرحم، مثل الأورام، تأثير مباشر على مثانتك. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤثر سرطان عنق الرحم أحيانا على عادات التبول لدى المرأة، ما يؤدي إلى التبول بشكل متكرر".

وتقول جاك أيضا إن الدم في البول، وفقدان السيطرة على المثانة، والتهابات المسالك البولية المستمرة (UTIs)، و"أي تغييرات أخرى في عادات المثانة" يمكن أن تكون أعراضا.

ويمكن أن تحدث مشاكل المسالك البولية أيضا بسبب الالتهابات أو الحمل أو الولادة أو مقدار ما تشربه أو انقطاع الطمث، من بين أشياء أخرى كثيرة.

الإمساك أو مشاكل الأمعاء الأخرى

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون أيضا علامة تحذيرية تدل على سرطان عنق الرحم.

وتقول: "في بعض الأحيان يمكن أن ينمو السرطان بحيث يسد الأمعاء تماما. لا يمكن للفضلات من الطعام الذي هضمته أن تتجاوز الانسداد.

وتقول المنظمة الخيرية إن هذا الانسداد يمكن أن يسبب أعراضا مثل الشعور بالانتفاخ والشبع والقيء والغثيان والإمساك والألم.

ويمكن أن تكون مشاكل الأمعاء علامة على أمراض خفيفة أخرى أو ببساطة ما أكلته.

ألم وتورم في الساق

قالت جاك إن آلام الساق وتورمها من أعراض المرض الأقل شهرة.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن سرطان عنق الرحم يمكن أن ينتشر إلى الغدد الليمفاوية في المنطقة الواقعة بين عظام الورك.

ويمكنك أيضا تطوير أورام في منطقة الحوض والتي تضغط بعد ذلك على جدار الحوض، ما يسبب الألم.

وتشمل الأسباب الأخرى لألم الساق الإصابة أو تجلط الدم أو ضعف الدورة الدموية أو توسع الأوردة.

ويمكن أن يكون تورم الساق أيضا نتيجة لزيادة الوزن أو الحمل أو تناول الكثير من الأطعمة المالحة أو تناول بعض الأدوية.

فقدان الوزن غير المبرر

ادعت جاك أن فقدان الوزن غير المبرر هو علامة أخرى يجب البحث عنها.

وتقول صفحة نصائح مركز موفيت للسرطان: "مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن أن يتسبب سرطان عنق الرحم في فقدان الشهية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون فقدان الوزن مشكلة بغض النظر عن كمية الطعام المستهلكة".

وعند الإصابة بالسرطان، يتعين على الجهاز المناعي أن يعمل بجهد أكبر وينتج الجسم بروتينات صغيرة تسمى السيتوكينات - والتي قد تؤدي بالجسم إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد وتكسير الدهون والعضلات.

ومع ذلك، يمكن أن يعني فقدان الوزن غير المبرر مجموعة متنوعة من الأشياء، مثل حالات الصحة العقلية أو مشاكل الهضم أو الحالات الصحية الأخرى.

المصدر: ديلي ميل