6 دقائق إضافية من النشاط البدني يوميا.. ما تأثيرها على للدماغ!

توصلت دراسة جديدة إلى أن إضافة ست دقائق فقط من التمارين اليومية المكثفة يمكن أن تعزز قوة الدماغ في منتصف العمر.

وقال الباحثون إن كلا من النشاط البدني المعتدل والقوي (MVPA) أمر حيوي للمساعدة في تجنب تدهور وظائف المخ.

وتزيد التمارين من تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز مستويات الأكسجين، والذي يُعتقد أنه يحسن الذاكرة والعمليات العقلية مثل التخطيط والتنظيم.

وتشير النتائج إلى أن استبدالها بست إلى سبع دقائق فقط من نشاط شدة الضوء أو عدم النشاط كل يوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

ودرس باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL) البيانات المتعلقة بأكثر من 8500 بريطاني من مواليد 1970، وتم تتبع صحتهم طوال فترة الطفولة وحتى مرحلة البلوغ.

وقام كل مشارك بملء استبيانات مفصلة عن الصحة والخلفية ونمط الحياة وارتدى أجهزة تتبع النشاط لمدة عشر ساعات متتالية على الأقل يوميا لمدة تصل إلى سبعة أيام.

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وخلال هذا الوقت، أجروا العديد من الاختبارات المعرفية للذاكرة اللفظية، بما في ذلك المهام الفورية والمتأخرة حيث يتعين عليهم تذكر كلمات معينة.

وتم اختبارهم أيضا على وظيفتهم التنفيذية، وهي قدرتهم على التخطيط والتركيز وتعدد المهام وتذكر التعليمات.

وتم إضافة الدرجات لكل اختبار معا لإنتاج درجة عالمية شاملة للذاكرة والوظيفة التنفيذية.

وأظهر متتبع النشاط أن المشاركين سجلوا ما معدله 51 دقيقة من MVPA كل يوم.

كما أظهر أنهم شاركوا في خمس ساعات و42 دقيقة من النشاط البدني الخفيف، وتسع ساعات و16 دقيقة من السلوك الثابت و8 ساعات و11 دقيقة من النوم على مدار 24 ساعة. وأمضى أولئك الذين كان نشاطهم جيدا في المهام المعرفية وقتا أطول في ممارسة MVPA ووقتا أقل في النوم والقيام بالأنشطة الثابتة.

ولفهم هذا الرابط بشكل أفضل، أعاد الباحثون تخصيص الوقت من مكون إلى آخر، دقيقة بدقيقة، لتقدير التأثير الذي قد يكون لذلك على درجات الأداء الإدراكي العالمية.

ومن خلال استبدال الأنشطة اللطيفة بـ MVPA، كان هناك تحسن بنسبة 1.27% في الوظيفة الإدراكية وتحسن بنسبة 1.31% عندما تم استبدال تسع دقائق من عدم النشاط بالنشاط القوي.

وأدى استبدال سبع دقائق من النوم بنشاط قوي إلى تحسن بنسبة 1.2%، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع.

وعلى الجانب الآخر، أدى استبدال ثماني دقائق من النشاط القوي بالسلوك غير النشط، إلى انخفاض تصنيفات الإدراك بنسبة تتراوح بين واحد و2%.

وبالمثل، فإن استبدال الأنشطة القوية بست دقائق من النشاط البدني الخفيف أو سبع دقائق من النوم، تسبب في سقوط مماثل بنسبة 1 إلى 2٪ في الإدراك.

وقال الدكتور جون ميتشل، أستاذ الرعاية الأولية وصحة السكان في جامعة كاليفورنيا، الذي قاد الدراسة: "يعد MVPA عادة أصغر نسبة في اليوم من حيث القيمة الحقيقية، وأصعب كثافة للحصول عليها. وربما لهذا السبب جزئيا، يبدو أن فقدان أي وقت من الأوقات لـ MVPA على الإطلاق ضار، حتى داخل هذه المجموعة النشطة نسبيا".

المصدر: ديلي ميل