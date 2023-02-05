الرغبة الشديدة في تناول الطعام المتبل تحذر من مرض

الرغبة الشديدة المفاجئة بتناول شيء معين من الطعام أمر شائع جدا. ولكن اتضح أن الجسم بهذه الطريقة يعطينا إشارات محددة، يجب عدم تجاهلها، خاصة إذا كانت الرغبة هي في تناول أطعمة متبلة.

إقرأ المزيد

يشير الدكتور يفغيني باتايف، أخصائي الأمراض المعدية، وخبير التغذية الروسي، إلى أن الرغبة الشديدة بتناول أطعمة غنية بالتوابل، تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز التنفسي.

ويقول: "إذا لاحظ الشخص أنه زاد من استهلاك الثوم والبصل وشتى التوابل، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى قرب إصابته بمرض في الجهاز التنفسي".

ويضيف، إن احتواء هذه المواد على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية، يجعلها لا غنى عنها في مكافحة الفيروسات. ولكنه في نفس الوقت ينصح بعدم الاعتماد على الثوم والتوابل فقط. والأفضل تعزيز منظومة المناعة بالفيتامينات.

المصدر: فيستي. رو