ثلاث مواد غذائية لإبطاء الشيخوخة

أعلنت الدكتورة إيرينا ستراجيسكو، أن سبب الشيخوخة والأمراض المرتبطة بالعمر هي الالتهابات المزمنة الناجمة عن السمنة وتراكم الخلايا القديمة في الجسم.

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وتشير نائبة مدير مركز بحوث الشيخوخة بجامعة بيروغوف الطبية، إلى أن المواد المحللة للشيخوخة الموجودة في التفاح والفراولة والبصل تساعد على تدمير الخلايا القديمة في الجسم. وتساعد التغذية الصحية الصحيحة والنشاط البدني على منع السمنة.

وتقول: "يجب أن يتوافق النظام الغذائي لكل شخص مع خصائصه الذاتية. لذلك يمكن إعطاء نصائح عامة - مواد غذائية طبيعية بشكل أساسي من أصل نباتي، ذات محتوى معتدل من السعرات الحرارية. حتى إذا لم يكن هناك معمرون في العائلة، فإنه يمكن دائما تغيير نمط الحياة المسؤول عن 75 بالمئة من المدة التي سيعيشها الشخص ".

وتشير الدكتورة، إلى أنه لا يجب اتباع التوصيات الخاصة بشأن التغذية السليمة بشكل أعمى. فمثلا ، لن يستفيد الجميع من التخلي التام عن تناول الثوم.

المصدر: نوفوستي